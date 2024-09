CNTT com 138 inscritos na Baja TT Sharish Gin

O Alentejo vai receber a Baja TT Sharish Gin,quinta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que vai percorrer pistas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Redondo e Mourão. Pela frenteos 138 concorrentes inscritos terão um percurso com mais de 500 km de extensão, dos quais 306 Km serão cronometrados. Martim Ventura em Husqvarna na competição Moto, João Vale em Can-Am entre os Quad e Pedro Pinha igualmente aos comandos de um Can-Am, entre os SSV, lideram os respetivos campeonatos.

Nas duas rodas assistiremos seguramente ao duelo entre o campeão e o atual líder do campeonato, pilotos que estão na luta pelo título e que se apresentam separados por 14 pontos. A vantagem pende para o jovem Martim Ventura, em Husqvarna, que já venceu três vezes esta temporada, enquanto António Maio, em Yamaha, vencedor no ano passado, ainda não experimentou este ano o sabor das vitórias. A este duo junta-se, na lista dos favoritos e com merecido destaque, Bruno Santos que, em Husqvarna, tem feito uma temporada internacional fantástica. A prova alentejana apresenta um excelente plantel que compreende ainda pilotos da Honda – Tomás Dias e Gustavo Gaudêncio, segundo e terceiro em 2023, João Duarte e Salvador Amaral – Micael Simão,em GasGas e os irmãos Bernardo e David Megre em Kawasaki.

Nos Quad a luta pela vitória deverá ser muito animada opondo João Vale, em Can-Am, vencedor em 2023 e atual líder do campeonato depois de ter triunfado em Loulé, aos dois pilotos Yamaha o jovem Rodrigo Alves, que soma dois triunfos esta temporada, e o campeão nacional Luís Fernandes. Os três estão separados por apenas 11 pontos. Tiago Gomes em KTM poderá também entrar na disputa pelos primeiros lugares.

Nos SSV a lista de candidatos à vitória é sempre extensa, mas será forçoso começar por referir que os quatro primeiros classificados estão separados por apenas 7 pontos. Vencedor em Lagos, Pedro Pinha encabeça a classificação do campeonato com mais três pontos que Pedro Santinho Mendes que venceu as duas primeiras corridas. Seguem-se Luis Cidade e Sérgio Batista piloto que também já venceu uma corrida este ano. Outros nomes a ter em conta todos em Can-Am, tal como os já referidos, são os do regressado Hélder Rodrigues, segundo em 2023, o ex-campeão Roberto Borrego, Nelson Caxias, Pedro Antunes, Lourenço Rosa, Pedro Grancha e Vasco Martins.

Entre os SSV destaque ainda para os três troféus monomarca propostos pela Yamaha, Polaris e Segway. Na Taça Yamaha Jorge Lopes lidera a Classe Open e Rafael Caseiro a Classe Stock. Arnaldo Monteiro lidera o regressado Troféu Polaris, sendo também o líder do Campeonato Stock. No estreante Troféu Segway André Rodrigues ocupa o 1º lugar.

De referir que no muito animado Campeonato de Equipas lidera o Can-Am Offroad Portugal, seguido do Old Friends Rally Team e com a Mocho Racing no 3º lugar.

Duas estreias em destaque

Depois de um longo período de ausência está de regresso uma participação feminina na competição moto. Sandra Brás vai disputar a Baja TT Sharish Gin com a particularidade de o fazer aos comandos de uma Husqvarna da Classe Trail. Estreia também para o atual campeão da Mini Baja, Domingos Cunha que, agora com 16 anos, irá navegar o pai Tiago Cunha num Can-Am.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão também pontuável para o FIM European Baja Championship inicia-se na sexta-feira, dia 20 de setembro com um setor seletivo de 28 km. O percurso compreende ainda mais dois setores seletivos, um de 190 km, a disputar no sábado e outro de 160 km que se disputa no domingo. Pelas 15h30 de domingo terá lugar a entrega de prémios.