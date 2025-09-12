CNTT com 120 inscritos na Baja TT Sharish Gin

Micael Simão nas Motos, Tomás Paulo nos Quad e a dupla Nelson Caxias/André Lopesnos SSVlideram campeonatos

A Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão, quinta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se disputa sob a égide da FMP já este fim de semana, compreende uma lista de inscritos com 120 participantes, dos quais se contabilizam 45 Motos, 9 Quad e 66 SSV.

A competição SSV promete, como sempre, uma animada luta pelas primeiras posições a oscilar entre a Can-Am e a Polaris. Nelson Caxias lidera a competição, seguido de André Carita e Roberto Borrego. Todos aos comandos de máquinas do construtor canadiano terão como principais adversários os Polaris de Helder Rodrigues e Pedro Antunes.Vasco Martins, Pedro Pinha, Francisco Guedes, Pedro Grancha todos em Can-Am são outros pilotos a ter em conta.

A prova alentejana será também pontuável para o Troféu Polaris competição liderada por Sérgio Vaz seguido por Alexandre Silva, João Dias e Arnaldo Monteiro, o campeão 2024, num total de 11 equipas inscritas.

Na competição Moto destaque para o líder do Campeonato, Micael Simão, em GasGas, na classe TT3, e para Gustavo Gaudêncio, que no segundo lugar do CNTT, lidera a classe TT1 em Honda. Adversários fortes serão Bernardo Megre, Campeão TT1, em KTM e Tomás Dias, Christophe Lajouanie, em Honda e a disputar a Classe TT2. A estes, juntam-se ainda João Duarte, numa Honda da classe TT3, Fernando Ferreira em Kawasaki da classe TT1. O consagrado António Maio, atual líder da Classe Traildisputa a prova numa Yamaha Ténéré.

Entre os quad, Tomás Paulo é líder destacado depois de somar por vitórias a sua participação nas quatro provas já disputadas. Terá como principais adversários o campeão nacional Luís Fernandes e Rodrigo Alves, todos em Yamaha.

Destaque para as participações femininas com cinco pilotos e mais cinco navegadoras. A competição moto conta com Daniela Mateus em GasGas e Maria Taranto em Honda. Nos SSVpara além da participação habitual de Lara Brardo (Yamaha) regista-se o regresso de Dorothee Ferreira (Can-Am) e a estreia de Ana Laura Dias (Yamaha) navegada pelo seu marido o consagrado Bruno Oliveira. Como navegadoras estarão Noemie de Sousa, Margarida Brardo, Barbara Pereira, Ana Lopes e AnetteFjeld.

A 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão 2025 inicia-se ao início da tarde de sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km. A competição terá um total de 523,87km, 301,6 km dos quais cronometrados. O percurso divide-se em duas etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais três setores seletivos, dois de 89,75 km a disputar no sábado. O terceiro e derradeiro setor seletivo de 116,39 km vai-se disputar no domingo.

Classificação CNTT

MOTO

1º Micael Simão, (GasGas), 85 pontos; 2º Martim Ventura (Husqvarna), 68; 3º Gustavo Gaudêncio (Honda) 53.

QUAD:

1º Tomás Paulo (Yamaha), 108 pontos; 2º Luís Fernandes (Yamaha) 68; 3º Rodrigo Alves (Yamaha) 51.

SSV:

1º Nelson Caxias (Can-Am) 71 pontos; 2º André Carita (Can-Am) 58, 3º Roberto Borrego (Can-Am) 53.