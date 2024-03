CNTT com 114 inscritos na Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Nas duas rodas, onde António Maio conquistou em 2023 o seu oitavo título de Campeão Nacional, o piloto da Yamaha terá como principais adversários Bruno Santos,que em Husqvarna venceu as duas derradeiras etapas de 2023 e Martim Ventura também ele vencedor de duas corridas em 2023 e vencedor desta ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, que agora também se apresenta aos comandos de uma Husqvarna. A eles juntam-se diversos pilotos Honda – Gustavo Gaudêncio, Fábio Magalhães, João Duarte, Tomás Dias,Gonçalo e Salvador Amaral-os irmãos Bernardo e David Megre,este ano ambos a competir de Kawasaki, Micael Simão e as novidades de Bruno Borrego em Sherco e Tiago Santos em AJP.

