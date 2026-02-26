CNTT com 114 inscritos na Baja Montes Alentejanos: Nelson Caxias defende os título

A ESC Online Baja Montes Alentejanos 2026, jornada que marca o arranque do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, disputado sob a égide da FMP, apresenta uma excelente lista de inscritos com um total de 114 participantes, dos quais se contabilizam 52 Motos, 5 Quad, 50 SSV e 7 participantes Hobby.

A competição Moto verá o campeão nacional Micael Simão em GasGas ser desafiado por Gustavo Gaudêncio, Tomás Dias, João Duarte, Gonçalo e Salvador Amaral, todos em Honda, Bernardo e David Megre, ambos em KTM, Nelson Cunha, Fernando Ferreira e Jorge Leite em Kawasaki. Ainda na competição Moto, referência para a participação de António Maio numa Yamaha Ténéré da Classe Trail, Pedro Bianchi Prata que estreia a nova STRiX, uma moto 100% elétrica, e Daniela Mateus em Kawasaki, a única participante feminina.

Se nos Quad Tomás Paulo em Yamaha, campeão e vencedor de todas as corridas em 2025, se apresenta sem adversários capazes de o destronar, já nos SSV o campeão Nelson Caxias enfrenta feroz concorrência de nomes como Roberto Borrego e Pedro Santinho Mendes, dois ex-campeões nacionais, todos competindo em Can-Am, enquanto, de Polaris, se apresentam Pedro Antunes, Tiago Guerreiro, Pedro Pinha, Tomás Neves e Afonso Oliveira. André Rodrigues será o piloto do único Segway presente em Beja.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos arranca desportivamente no dia 27 de fevereiro com um prólogo com cerca de 5,64 km. A competição terá um total de 361,38 km cronometrados, num traçado com 120,46 km que será percorrido por três vezes. No sábado serão disputados dois setores seletivos e no domingo um.