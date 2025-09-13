Yazeed Al-Rajhi com oferta milionária aos adeptos
Yazeed Al-Rajhi, vencedor do Rali Dakar 2025, encontrou uma forma muito sui generis de comemorar o seu triunfo na grande aventura, ao oferecer dez automóveis e uma soma considerável de dinheiro aos seus seguidores na plataforma Snapchat.
Depois de recuperar de um acidente sofrido em abril, durante a Baja da Jordânia, Al-Rajhi, que está em Portugal, na Baja Sharish Gin Reguengos/Mourão vai sortear durante 10 semanas dez unidades do Toyota Hilux GR Rally Edition, uma série limitada personalizada com as cores do seu veículo vencedor, entre os seus fãs.
Para além dos carros, Al-Rajhi está a distribuir diariamente 30.000 riais sauditas, o equivalente a pouco mais de 6.000 euros, entre os participantes que cumprirem as regras do concurso. Resumindo, o montante total em jogo é quase meio milhão de euros.
Como se sabe, Yazeed Al-Rajhi é empresário e membro de uma das famílias mais ricas e influentes da Arábia Saudita, e vai defender o seu triunfo no Dakar 2026 e vai fazê-lo com uma das novas Hilux que a Toyota está a preparar. Na Baja Sharish Gin, as coisas não lhe começaram da melhor forma, mas a ideia é recuperar o ritmo depois do acidente que sofreu.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI