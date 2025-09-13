Yazeed Al-Rajhi com oferta milionária aos adeptos

Yazeed Al-Rajhi, vencedor do Rali Dakar 2025, encontrou uma forma muito sui generis de comemorar o seu triunfo na grande aventura, ao oferecer dez automóveis e uma soma considerável de dinheiro aos seus seguidores na plataforma Snapchat.

Depois de recuperar de um acidente sofrido em abril, durante a Baja da Jordânia, Al-Rajhi, que está em Portugal, na Baja Sharish Gin Reguengos/Mourão vai sortear durante 10 semanas dez unidades do Toyota Hilux GR Rally Edition, uma série limitada personalizada com as cores do seu veículo vencedor, entre os seus fãs.

Para além dos carros, Al-Rajhi está a distribuir diariamente 30.000 riais sauditas, o equivalente a pouco mais de 6.000 euros, entre os participantes que cumprirem as regras do concurso. Resumindo, o montante total em jogo é quase meio milhão de euros.

Como se sabe, Yazeed Al-Rajhi é empresário e membro de uma das famílias mais ricas e influentes da Arábia Saudita, e vai defender o seu triunfo no Dakar 2026 e vai fazê-lo com uma das novas Hilux que a Toyota está a preparar. Na Baja Sharish Gin, as coisas não lhe começaram da melhor forma, mas a ideia é recuperar o ritmo depois do acidente que sofreu.