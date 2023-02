X-Rally Team com base europeia em Évora: “objectivo é expandir” | AutoSport

Tal como o AutoSport já tinha avançado LER AQUI a X Rally Team vai ter a sua base na Europa em Portugal, Évora para sermos mais precisos. Na sequência da sua parceria com a Prodrive, a equipa brasileira expande fronteiras e começa a operar na Europa

A ideia de ter a base em Portugal é alargar a carteira de clientes e começa a atuar como revendedor autorizado dos BRX Hunter T1+ da Prodrive: “A X Rally Team está agora autorizada pela Prodrive a operar os carros, num esforço de cooperação entre as duas organizações que envolve formação e intercâmbio entre os seus profissionais”, disse Beco Andreotti, CEO da X Rally Team.

Desta forma, a equipa brasileira irá expandir as suas operações para além do Atlântico, e operará também na Europa. A organização, conhecida pela sua excelência no mundo das competições off-road, está a instalar uma nova base na cidade de Évora, na região centro de Portugal, a 140 quilómetros a leste da capital Lisboa.

A expansão das atividades, de acordo com o CEO da equipa, Beco Andreotti, consiste em alargar a sua base de clientes e facilitar a operação da própria equipa em corridas na região. No Brasil, a equipa X Rally Team opera no calendário nacional fornecendo manutenção, veículos, logística, e apoio a cerca de dez clientes. Com a base em Portugal, o objetivo é expandir o número de clientes e também proporcionar aos atuais a experiência de competir em ralis na Europa.

Expandindo as suas fronteiras para prestar serviços e competir em ralis internacionais, a equipa, que irá competir na época de 2023 utilizando dois Prodrive Hunter T1+, o mesmo carro utilizado por Sebástien Loeb no Dakar deste ano.

A operação da X Rally Team em Portugal será realizada exclusivamente na manutenção dos carros Prodrive Hunter T1+ para os seus próprios pilotos e também para os seus clientes. Os dois primeiros carros adquiridos pela equipa serão utilizados pelos irmãos Cristian e Marcos Baumgart nos Sertões e noutras competições ainda não definidas publicamente.

“É um prazer para nós juntar forças entre a equipa X-Rally e a Prodrive. É muito gratificante poder mostrar o poder do Prodrive Hunter na Europa e América do Sul. Espero que todo o desenvolvimento no carro que ganhou mais de metade das etapas do Dakar este ano, e a experiência da X Rally transformem esta parceria em muitas vitórias”, disse Gus Beteli, chefe de equipa da Prodrive.

“Estamos muito entusiasmados com a abertura da nossa base em Portugal e com a parceria com a Prodrive”. Esperamos aproveitar a nossa experiência e conhecimento, juntamente com o know-how da Prodrive, para proporcionar aos nossos clientes uma vantagem competitiva e ajudá-los a atingir os seus objectivos de concorrência”, concluiu Andreotti.