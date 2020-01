WRC, Elfyn Evans: “Foi dececionante, mas eu vejo também o lado positivo”

Elfyn Evans já ‘avisou’ que vai usar sua deceção no Rali de Monte Carlo para alimentar a procura de vitórias no WRC este ano.

Depois de um ano de 2019 marcado pela lesão nas costas que o deixou vários meses fora das competições o galês regressou em força e esteve muito bem no Rali de Monte Carlo, ao ponto de lutar pela vitória na prova até ao fim.



Pelo meio, liderou metade do rali, e só caiu de primeiro para terceiro no último dia, perdendo o segundo lugar no último troço: “Eu teria gostado de vencer, era para isso que lá estávamos. Em última análise, temos de apontar para as vitórias. Quando percebemos que tínhamos a velocidade necessária para lutar pela vitória, foi isso que quisemos fazer e será sempre isso que vamos querer fazer.

Foi dececionante, claro que foi dececionante, mas eu vejo também o lado positivo do que fizemos no Monte. Um pódio é um começo sólido e foi muito bom para a equipa. Mas dói um pouco. De qualquer forma, seguimos em frente e ansiamos pelo próximo” disse Evans que perdeu posições no último dia: “Não dei o ‘click’ no último dia. Fizemos alguns pequenos ajustes no carro no sábado à noite, e talvez isso não tenha ajudado. A minha condução não estava tão fluida, estava a forçar um pouco, mas não estava a fazer boas trajetórias, e com isso é fácil perder-se segundos. Não estava a andar o mesmo que nos dias anteriores. Estava a perder um pouco da sensação e do feedback da frente do carro e não tínhamos realmente testado para esse tipo de troços. Eu sabia que quando cheguei ao fim da Power Stage, não era suficiente. Eu sabia que o Seb iria passar. Antes disso, eu tinha tido uma ótima sensação. A condução parecia fácil, eu não estava a forçar demais, saía de forma natural. É isso que é preciso para ser rápido, para ter aquela sensação de estar completamente em sintonia com o carro. Vou manter a minha cabeça ‘baixa’ e seguir em frente. Tudo o que podemos fazer é ir para os troços e tentar vencer. O resto acontece por si mesmo”, disse.