TT: Team Transfradelos em destaque no Rali Vieira do Minho

Com o Campeonato de Portugal de Todo-Terreno bem perto do seu início, e como forma de preparação para a temporada que se avizinha, o Team Transfradelos participou no passado fim-de-semana no Rali Vieira do Minho com duas viaturas. Tiago Reis e Valter Cardoso fizeram a estreia oficial da Toyota Hilux V8, recentemente adquirida pela equipa à Overdrive Racing, enquanto que, Edgar Reis e Filipe Martins, se estrearam também eles aos comandos do Mitsubishi Racing Lancer, que pertencia à equipa e que, em 2019, levou Tiago Reis ao título de Campeão Nacional de Todo-Terreno.

Na prova organizada pelo Motor Clube de Guimarães, as duplas aproveitaram as cinco especiais para ganhar ritmo competitivo, tendo Tiago Reis sido o mais rápido no final da prova, entre os inscritos na categoria STT , enquanto que Edgar Reis alcançou o segundo lugar do pódio. “Foi uma prova divertida e diferente do que estamos habituados no Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. Troços mais curtos mas bastante divertidos, onde acima de tudo aproveitámos para sentir o pulso à Toyota Hilux. Divertimo-nos bastante e penso que conseguimos fazer chegar até casa das pessoas através das redes-sociais um pouco da ação nesta prova, numa prova onde o público não era permitido.”

Já Edgar Reis, por seu turno, sente-se feliz com esta experiência que poderá trazer frutos já para a primeira prova do CPTT. “O Mitsubishi Racing Lancer é um carro mais competente do que o Mitsubishi Pajero que vínhamos conduzindo até aqui. Há uma natural habituação que é necessário fazer esta prova serviu para continuarmos a nossa aprendizagem nesta viatura. Esperemos que este “teste” em ritmo de competição possa ajudar-nos para o inicio do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno.

O início do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno está agendado para o fim-de-semana de 14 a 16 de Maio, com a disputa da Baja TT Montes Alentejanos.