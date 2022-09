Toyota Hilux T1+ de Lourenço Rosa já está em Portugal: ‘maquinão’! | AutoSport

Lourenço Rosa, piloto que correu no Dakar 2021 nos SSV, com um Can-Am Maverick XRS assistido pela South Racing, tendo terminado na 14ª posição, adquiriu uma Toyota Hilux T1+, que já está em Portugal e vai rodar na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão como carro de segurança.

O processo foi despoletado ainda em janeiro durante o Dakar, através da Overdrive, empresa que tem os direitos para comercialização e manutenção destes carros na Europa, venda de peças etc, tudo tem de passar por eles. O carro foi montado na África do Sul, na Toyota Gazoo Racing: “o nosso carro é 100% igual ao do Nasser Al-Attiyah (vencedor da última edição do Dakar) e já vem equipado com o motor de última geração V6, motor esse que até agora só era disponibilizado para os pilotos de ponta do Dakar da equipa oficial.

Antes só forneciam motores V8 – versão cliente que são menos eficazes.

Depois de ver a competitividade da carrinha no Dakar e decidi logo avançar com a aquisição do carro, tendo consumado a compra logo em janeiro. Esperámos 8 meses mas diria que valeu a pena”, começou por dizer Lourenço Rosa.

Neste momento só existem ainda oito unidades no mundo e uma produção que é obviamente limitada.

Lourenço Rosa tem feito nos últimos tempos os SSV no CNTT, e agora resta surgir a autorização para os T1+ correrem no CPTT: “Fiz nos últimos quatro ou cinco anos o campeonato nacional de SSV, onde conseguia andar com uma regularidade no Top 6, houve uma oportunidade de dar o salto e aproveitei. Os SSV são carros giríssimos de se guiar só pecam pela fiabilidade, pois partem peças com muita facilidade, mas agora vamos fazer um projeto giro com algumas provas no nacional e internacional já este ano”, disse.

O carro ainda não pode correr no CPTT, mas esse processo está em andamento: “Já iniciámos conversações com a FPAK através do Presidente Ni Amorim, para podermos correr com este carro de última geração em Portugal, que seguramente só vem dignificar o automobilismo Português com carros de última geração e trazer milhares de aficionados para as estradas de Portugal, tudo indica que sim até porque nos restantes países europeus já se está a correr com este carro, como aconteceu na Baja Itália este ano.

Dia 15 de setembro vai ser anunciado o nosso projecto e aí saberão deste novo mega projecto em Portugal”, disse o piloto que relembrou uma situação curiosa: “a título de curiosidade faz este ano 30 anos que o meu Pai trouxe na altura uma Toyota Hilux para Portugal, na altura carros também impressionantes onde tinha o Team 7UP/Páginas Amarelas.”