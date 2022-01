Todo o Terreno já tem calendários: 7 provas no CPTT e no CNTT, 5 coincidem | AutoSport

Já são conhecidos os calendários do Campeonatos de Portugal de Todo o Terreno e o Campeonato Nacional de Todo o Terreno da FMP (SSV/Motos/Quads)

A competição dos autos tem sete provas, sendo que a Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz será candidata ao Campeonato da Europa de Bajas Cross Country.

Paralelamente, a APTT-Associação de Pilotos Todo-Terreno, emanou um comunicado em que explica ter tido participação ativa na formulação do calendário, explicando ainda a estratégia seguida sugerida à FPAK. Eis o comunicado na íntegra: “Após 5 anos consecutivos em que o Campeonato Nacional de Todo Terreno teve provas canceladas, a APTT congratula-se por ter participado ativamente na definição do calendário de 2022.

Sabendo que não existem calendários perfeitos, com todas as condicionantes de se adaptarem às provas internacionais, pandemia, época de incêndios, entidades reguladoras e patrocinadores, este calendário dá-nos garantias que se vai realizar integralmente.

A direção da APTT, definiu como objetivos principais escolher as provas que deram mais garantias, não ter mais de 7 provas, e tornar o campeonato mais plural geograficamente, o que foi atingido com a chegada da prova do norte organizada pelo CAMI. A FPAK irá integrar uma prova suplente na eventualidade de um cancelamento.

Iremos sempre privilegiar a nossa modalidade, em troca de interesses pessoais, dos clubes ou de qualquer outra instituição. Não podemos deixar de agradecer à FPAK, na pessoa do seu Presidente, Ni Amorim, que confiou na direção da APTT, e aceitou a nossa forte determinação nas opções que defendemos”.

O documento é assinado pela direção: Presidente -João Ramos, Vice-presidentes – José Marques e Nuno Madeira, Vogais – Lino Carapeta e Rui Marques.

Calendários

CPTT

18/20 Fevereiro Baja TT Montes Alentejanos (CPTT+CNTT)

18/19 Março BP Ultimate Baja TT ACP

6/8 Maio Baja Oeste de Portugal (CPTT+CNTT)

27/29 Maio Baja de Loulé (CPTT+CNTT)

23/25 Setembro Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz (CPTT+CNTT)

8/9 Outubro Baja TT Norte de Portugal

27/29 Outubro 36ª Baja de Portalegre 500 (CPTT+CNTT)

CNTT

18/20 Fevereiro Baja TT Montes Alentejanos

25/27 Março Raide de Góis

22/24 Abril Raid Ferraria

6/8 de Maio Baja TT Oeste

28/29 de Maio Baja de Loulé

23/25 de Setembro Baja TT Capital dos Vinhos, Reguengos

27/29 Outubro Baja Portalegre 500