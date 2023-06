Tiago Reis na Taça Europeia de Bajas: Rally da Grécia Off Road é o próximo desafio | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso vão estar na Taça Europeia de Bajas Cross Country, competição promovida pela FIA, e que tem na Grécia a segunda prova do calendário, a realizar já entre os dias 14 e 17 de junho. Depois de ter estado na Baja da Extremadura em Espanha, que pontuava para o calendário nacional e para esta Taça Europeia de Bajas, onde venceu as duas classificações, Tiago Reis decidiu apostar também na participação nesta segunda corrida na Grécia: «Olhamos para o calendário e as provas ou são coincidentes ou permitem-nos participar nesta Taça Europeia de Bajas sem colocar em causa a participação no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e decidimos ir agora à Grécia, dar o nosso melhor e tentar lutar por esta classificação também nesta temporada» aponta Tiago Reis.

«Estamos cada vez mais confortáveis com a Toyota Hilux T1+, o carro tem-nos dado boas sensações em prova e confiamos muito no caminho que temos vindo a fazer, uma evolução natural à medida que vamos somando quilómetros e que nos dá confiança para ir a esta prova, apesar de ser uma estreia para nós, com essa dose de confiança de que podemos lutar pelos primeiros lugares e somar pontos para lutar por este Campeonato também» acrescentou o piloto de Vila Nova de Famalicão.

A equipa estará na Grécia a partir de 14 de junho, numa prova composta por um prólogo a realizar dia 15 e duas etapas divididas pelos dias 16 e 17 de junho. «Vamos tentar até lá recolher o máximo de informação, testar e no prólogo tentar sentir rapidamente de que forma podemos atacar a corrida e andar entre os da frente, esse é o nosso objetivo» disse Tiago Reis, que salienta ainda o apoio que recebeu da família, «e quero agradecer-lhes por estarem do meu lado nesta nova aventura».

O calendário desta Taça Europeia de Bajas Cross Country tem ainda corridas na Hungria em Agosto, e na Turquia em Outubro. Pelo meio há a Baja TT Sharish, prova em Reguengos de Monsaraz, que é coincidente com o calendário do CPTT.