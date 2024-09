Tiago Reis: emigrante de luxo para o T3

Tiago Reis, Campeão de Portugal de Todo o Terreno em título já tinha revelado que no futuro passaria a correr de Challenger/T3, mas devido a uma oportunidade surgida, esteve em Reguengos aos comandos de um Taurus Max T3, pelo que já está a preparar o próximo passo, como explicou aos microfones da Movielight: “achei que não valia a pena continuar com a T1+” começou por dizer Tiago Reis a quem não lhe correu bem a fase inicial do campeonato, ficando longe das lutas pelo título, pelo que desta forma investe já no futuro: “decidi que era a altura certa, e usar estas corridas como aprendizagem, do carro para o próximo ano”, disse.

Agora com Candido Carrera a seu lado, habitual navegador de Dani Sordo no WRC, dupla que se vai manter até ao fim do ano, quer aproveitar para crescer como piloto, pois a experiência do espanhol pode ajudá-lo no caminho que está agora a percorrer.

Recordando a época transata, com o triunfo na Baja Oeste de Portugal, Tiago Reis assegurou o tricampeonato na sequência de uma época quase perfeita, com um saldo de quatro vitórias, dois segundos lugares e um abandono. Chancelou o título na penúltima prova do ano, pois foi claramente o mais rápido e consistente do plantel.