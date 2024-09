Tiago Reis e Candido Carrera de Taurus T3 Max na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão

O Team Transfradelos vai estar na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão com três Taurus T3 Max, com Tiago Reis e Candido Carrera, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães e com Edgar Reis e Fábio Ribeiro.

A experiência no seio da equipa com o Taurus T3 Max tem sido muito positiva e desta vez também Tiago Reis vai estar na prova com um carro que diz ser “muito competitivo e de grande performance, que queremos tentar explorar nesta Baja e é com o Taurus que vamos até final do calendário nacional do CPTT” afirmou o piloto.

Daniel Silva regressa ao CPTT também ao volante de um Taurus, depois de ter estado na Baja Aragon com o carro que agora leva a Reguengos/Mourão. “Os nossos objetivos passam por fazer sempre melhor que a prova anterior e é essa perspetiva que levamos para a corrida, sabendo que a classe T3 está cada vez mais competitiva” dá conta Daniel Silva.

Edgar Reis volta também à competição, com Fábio Ribeiro como navegador. “Foi uma longa pausa no CPTT e vamos à procura de ganhar ritmo e dar o nosso melhor com o carro” aponta Edgar Reis.

A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão pontua para o CPTT e também para o Campeonato da Europa FIA de Bajas. A corrida disputa-se nos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo, num total de 355 km cronometrados, disputados em três etapas: um Prólogo de cerca de 30 km, no dia de sexta-feira (20 setembro) e dois Setores Seletivos de 161 km a disputar nos dias de sábado e domingo.