Tiago Reis: “as coisas não nos saíram sempre como desejamos…” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso asseguraram na Baja TT Portalegre 500, o título de vice-campeões nacionais de Todo-o-Terreno, ao terminarem a última prova do campeonato prova na quarta posição: “Foi uma Baja de Portalegre difícil, em especial no primeiro Setor Seletivo da manhã de sábado, em que tivemos dois furos e problemas com o embaciamento da cabine da nossa Toyota Hilux, e na parte da tarde, com o terreno mais degradado optamos por não atacar e ser cautelosos, assegurando o segundo lugar no Campeonato de Portugal de -Todo-o-Terreno com a quarta posição final na prova”, começou por dizer Tiago Reis: “Ao longo do ano as coisas não nos saíram sempre como desejamos e num campeonato tão apertado, tornou-se difícil repetir a temporada passada mas demos sempre o nosso melhor, estamos certos que contribuímos para o espetáculo nas pistas por onde passamos” acrescentou Tiago Reis.

O piloto de Famalicão deixou um agradecimento final “primeiro à minha família e aos nossos parceiros, pelo constante incentivo e confiança ao longo de toda a temporada, ao Valter Cardoso que me acompanhou e ao Team Transfradelos, que tudo fizeram para que ao longo do ano tivéssemos todas as condições para fazer esta temporada”.