Test Day TT: Motores aceleram em Aveiras a 27 e 28 de junho

As máquinas e pilotos federados do melhor campeonato de todo-o-terreno da Europa estão de regresso ao seu habitat natural depois de três meses de confinamento devido à pandemia do Covid 19.

Antecedendo as competições, que regressarão a partir de setembro, Motos, Quads, SSV e Autos e os respetivos pilotos, vão ter à sua disposição nos próximos dias 27 e 28 de junho um inédito Test Day TT, que terá lugar em Aveiras de Cima, a poucos quilómetros de Lisboa.

Com o apoio das respetivas federações – FMP e FPAK – a equipa do CPKA, está a preparar um programa de ação tendo por base um troço com 10 quilómetros de extensão, que poderá ser percorrido por diversas vezes.

Nos próximos dias serão divulgados mais pormenores deste evento, que conta com a colaboração da Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense e da A2 Comunicação.