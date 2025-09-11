Team Transfradelos na Baja TT Sharish: Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva em luta no T3

O Team Transfradelos está a caminho da Baja TT Sharish, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas, com Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, a levarem as cores da equipa à corrida, que se disputa de hoje, dia 11 e até domingo, 14 de setembro, na região alentejana de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

Depois da pausa de verão a competição está de regresso e com muita ambição para os três pilotos da equipa de Vila nova de Famalicão.

Tiago Reis traz para a Baja TT Sharish Gin o Taurus EVO Max, e retoma a presença de Paulo Fiúza como navegador nesta prova. “Queremos ser rápidos e andar entre os melhores da categoria Challenger T3, e preparamos bem a prova” apontou o piloto, que habitualmente anda entre os mais rápidos e na luta pelo pódio em cada prova que tem marcado presença.

Por sua vez, Edgar Reis vai estar na corrida com o seu TAURUS T3 MAXe acompanhado de Fábio Ribeiro. “Partimos para ser competitivos e dar o nosso melhor, procurando também estar entre os mais rápidos da categoria e repetir os bons resultados que temos alcançado este ano”, aponta Edgar Reis.

Daniel Silva vai estar acompanhado de Gonçalo Magalhães, também no TAURUS T3 MAX. “A nossa meta é fazer uma prova limpa e esatr o mais à frente possível” anotou o piloto.

A prova inicia-se na manhã de sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. O percurso divide-se em duas etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal no sábado.

No domingo os concorrentes terão novamente pela frente uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km a iniciar em Casas Novas de Mares e a terminar em Reguengos.