Sports & You passa a ser distribuidora oficial Taurus para Portugal e Espanha | AutoSport

A Sports & You estabeleceu um nova parceria com a Tauris, para a comercialização do veículo da categoria Challenger (ex-T3) que venceu o Dakar. Deste modo, o Taurus T3 Max, vai passar a ser distribuído em exclusivo pela Sports & You na Península Ibérica.

A empresa sediada em Baltar tem planos para crescer também no Todo-o-Terreno (TT), modalidade em que adquiriu notoriedade no passado com os títulos conquistados por Miguel Barbosa, e nada mais lógico que apostar na categoria dos UTV e com uma marca como a Taurus, que deixou bem vincado o seu ADN vencedor no deserto saudita.

José Pedro Fontes, responsável da Sports & You, explica: “A estratégia da Sports & You passa por estar presente nas três principais modalidades do desporto automóvel [ralis, circuitos e todo-o-terreno], nas quais já tem uma grande história, ao sagrar-se por várias vezes campeã nacional. Pretendemos voltar a ter um grande envolvimento tanto nos circuitos como no todo-o-terreno, com o nosso modelo de negócio que passa por ter a distribuição a nível de vendas de carros e de peças, utilizando a equipa de corridas oficial para a promoção do produto, e mantendo um forte apoio, como customer racing, às equipas privadas que irão utilizar o carro”.

Miguel Barbosa, responsável da Sports & You para o projeto Taurus, sublinha, por seu turno: “Tanto Portugal como Espanha são uma referência mundial no Todo-o-terreno, com um dos campeonatos mais fortes, recebendo provas do Campeonato da Europa e do Campeonato do Mundo e em ambos os países há também uma elevada qualidade tanto de equipas como de pilotos. A categoria Challenger, antiga T3, tem vindo a registar um grande crescimento, é muito competitiva e acredito ser a adequada também para campeonatos nacionais e o projeto Taurus, quanto a nós, é sem dúvida o mais competitivo e vocacionado para o futuro. Estamos muito satisfeitos com esta parceria e desejosos de começar a competir. Conheço há muito tempo o Erik Wevers que é uma garantia de sucesso e de profissionalismo, algo que foi preponderante para a Sports & You avançar com esta parceria.”

Lançado para a competição de todo-o-terreno e cumprindo as normas FIA para as provas W2RC, o Rali Dakar ou as Bajas, o Taurus T3 Max, da nova categoria Challenger,

cuja carroçaria é construída integralmente em fibra de carbono, distingue-se pelo elevado nível de segurança de todos os seus componentes, específicos para a competição. Inclui equipamento Sparco ou OMP como opção, bem como kit médico, kit de emergência, macaco hidráulico, peças de substituição em fibra de carbono, ligações para equipamento de navegação e recipiente para hidratação.

Erik Wevers, CEO da Taurus, comentou assim o acordo estabelecido com a Sports & You: “O Taurus é um projeto que nasceu para competir com elevados padrões de fiabilidade e segurança para o cliente e garantir-lhe um custo eficiente por prova, daí a necessidade de agregar parceiros que nos permitam manter essa linha de exigência. E é com grande orgulho e satisfação que dou as boas vindas à Sport & You como distribuidora para o mercado português e espanhol”.