Sete meses depois do acidente: Mathieu Baumel volta à competição em Portugal

O Incrível regresso de Mathieu Baumel: o triunfo da resiliência nos ralis, vai correr na Baja TT Sharish em Reguengos

Sete meses após um grave acidente que o deixou sem a perna direita, o copiloto francês Mathieu Baumel protagoniza um regresso notável ao mundo dos ralis. O anúncio, feito pela equipa X-raid, confirma a sua participação na Baja Sharish, em Portugal, ao lado de Guillaume de Mévius, a bordo do MINI JCW Rally 3.0i. Uma notícia que enche de alegria a comunidade do todo-o-terreno e que sublinha a extraordinária resiliência do atleta.

A notícia do acidente de Baumel, ocorrido pouco depois do Dakar 2025, abalou profundamente o universo dos ralis no início do ano. A onda de apoio e encorajamento global foi avassaladora, acompanhando o francês durante um longo período de internamento hospitalar e uma intensiva reabilitação. Agora, o seu próximo grande objetivo foi alcançado: o regresso ao banco do carro de competição.

Um percurso de superação rumo à competição

Há poucas semanas, Baumel já havia participado em testes em França, onde voltou a sentir o ambiente de um carro de ralis. A Baja Sharish representa o passo seguinte e crucial: o regresso à competição oficial. Com De Mévius, dupla que pilotou o MINI JCW Rally 3.0i no Dakar 2025, Baumel procurará, antes de mais, readaptar-se ao carro e afinar a sua prótese. O resultado, neste fim de semana, será secundário face aos desafios superados e à prioridade de recuperar a plena forma competitiva.

A Baja Sharish, que decorre de 11 a 14 de setembro de 2025 em Portugal, promete ser um teste exigente. Os competidores enfrentarão um total de 489,30 quilómetros cronometrados, distribuídos por quatro setores seletivos e um prólogo, num cenário desafiante para este tão aguardado regresso.

As vozes do regresso: esperança e emoção

Sven Quandt, Chefe de Equipa da X-raid, expressa o seu espanto e otimismo: “É incrível que o Mathieu consiga competir num rali novamente após apenas sete meses. Há poucas semanas, ele fez um teste connosco, que correu muito bem. Agora estamos curiosos para ver como tudo funciona em condições reais de competição. Vamos ver o que é possível.”

Mathieu Baumel, copiloto do MINI JCW Rally 3.0i, não esconde a sua felicidade: “Estou extremamente feliz por finalmente voltar a competir num rali e por trabalhar com a equipa e com o Guillaume. O meu acidente foi há sete meses. Ainda preciso de treinar mais a minha perna esquerda e também são necessárias algumas melhorias na minha prótese. Mas já tenho todos os documentos de que preciso para ser autorizado a correr.

É por isso que quero começar o mais rápido possível. Uma vantagem de começar com uma Baja mais curta é que, se encontrarmos problemas ou identificarmos áreas para melhoria, podemos resolvê-los antes do próximo grande rali. Claro, o meu grande objetivo é o próximo Dakar. Quantos mais quilómetros conseguir fazer com o Guillaume antes, melhor. Vamos ver o que acontece.”

Guillaume de Mévius, piloto do MINI JCW Rally 3.0i, partilha a alegria do seu copiloto: “Estou incrivelmente feliz por o Mathieu estar de volta – e estou realmente entusiasmado. Ele lutou de forma inacreditável para regressar. O período após o seu acidente foi extremamente difícil, e não sabíamos como as coisas iriam acabar. O facto de ele estar de volta ao carro após apenas sete meses é fantástico para ele – e também estou muito feliz por ter o meu copiloto ao meu lado novamente. Para mim, ele é um dos melhores do mundo. Estou confiante de que rapidamente voltaremos a um alto nível. Claro, alguns desafios ainda estão para vir. Após a primeira etapa, será certamente muito emocionante dentro do carro.”

O regresso de Mathieu Baumel à competição é mais do que um feito desportivo; é um testemunho da força do espírito humano e da paixão inabalável pelo desporto automóvel. A Baja Sharish, em Portugal, será o palco de um novo capítulo na carreira deste notável copiloto, marcando um momento de celebração e de inspiração para todos.