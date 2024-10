Santag Racing repete títulos na Taça Europeia da Bajas FIA: “muito orgulhosos”

A Santag Racing consolidou o seu domínio nas competições off-road de SSV, ao conquistar novamente os títulos na Taça Europeia da Bajas FIA, assegurando o campeonato por equipas e o título individual de João Dias no Challenger T3.

A equipa também celebrou vitórias significativas no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), confirmando o seu título por equipas e no T3, reafirmando a sua posição como uma das potências na modalidade.

“Estamos muito orgulhosos desta conquista e queremos agradecer à equipa técnica e logística da Santag Racing, às equipas de pilotos e navegadores, e este troféu tem em si muitas horas de trabalho e dedicação de muita gente!”, diz David Vieira, manager da Santag Racing.

“Se 2023 foi por si um ano de êxitos, repetir estes títulos em 2024 nestas duas categorias têm para nós um significado muito especial, porque reflete a ambição, a qualidade do trabalho e uma capacidade de estar à altura dos grandes desafios que temos enfrentado. Muito orgulhoso e feliz por estes títulos, porque neles está cada um daqueles que são a nossa estrutura todos os dias.” acrescentou David Vieira.

A conquista da Taça Europeia de Bajas foi assegurada com o cancelamento da Baja da Turquia, próxima prova do calendário, e que permite à Santag Racing e a João Dias a celebração do título.

Aos títulos europeus a Santag Racing junta a confirmação do título por equipas no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e o da Categoria T3 de João Dias, também já assegurado, fechadas as contas da última prova realizada em Portalegre há pouco mais de uma semana. “Quando no final de 2023 celebramos estas conquistas foi para nós, motivo de grande orgulho. Repetir o êxito confirma toda a dedicação que temos colocado nos projetos em que estamos envolvidos”, rematou o responsável da Santag Racing.

David Vieira espera celebrar ainda mais conquistas. “É para os pilotos e para que tenham um elevado rendimento desportivo que nos empenhamos, e nisso, modéstia à parte, somos verdadeiros campeões!”.