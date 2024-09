Santag Racing com sete equipas na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão

É o maior contingente da Santag Racing numa corrida esta temporada, com a equipa a apresentar sete carros na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão, prova que marca o regresso do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e também pontuável para a FIA European Cup for Cross-Country Bajas.

“É reflexo da confiança e reputação que temos vindo a conquistar no panorama do Todo-o-Terreno, naturalmente também resultado das boas prestações que os nossos pilotos têm alcançado esta temporada”, aponta David Vieira, manager da Santag Racing.

A equipa vai ainda ser casa de um dos OT3 da GR Rally Team, que confiou a logística à equipa portuguesa.

Armindo Araújo, Marco Pereira, e Orlando Romana vão estar aos comandos dos Can Am Maverick X3, e João Dias e Miguel Barbas a conduzir um OT3, todos da categoria T3. Rui Serpa e António Carvalho vão tripular carros da categoria T4 na prova alentejana.

“Todos os nossos pilotos partem com grande ambição para esta corrida e preparamos cuidadosamente todos os pormenores para que a partir de quinta-feira possam ter à disposição carros bem preparados e que lhes permitam colocar em prática o seu talento”, refere David Vieira.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão começou na quinta-feira com as habituais verificações técnicas e na sexta-feira os pilotos enfrentam a primeira contagem do relógio, num prólogo de cerca de 30 km.

No dia de sábado disputa-se um primeiro Setor Seletivo de 161 km, que se repete no dia de domingo.

As estradas de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo, são o palco da corrida, que pontua para o calendário nacional, mas traz também muitos dos pilotos europeus que estão na disputa da FIA European Cup for Cross-Country Bajas. “Será uma prova muito intensa e estamos que crer que os nossos pilotos vão dar o seu melhor para continuar a lutar pelos seus objetivos, quer no CPTT, quer no campeonato europeu” disse ainda David Dias.

Santag Racing Team na Baja TT Sharish Reguengos/Mourão:

T3

Armindo Araújo / Pedro Ré

João Dias / João Miranda

Marco Pereira / Eurico Adão

T4

António Carvalho /Nelio Antunes

Rui Serpa / Rui Pita

Miguel Barbas / Nuno Guilherme

Orlando Romana / Jaime Santos