Rui Sousa regressa e domina T2: “O teste não poderia ter corrido melhor” | AutoSport

Rui Sousa e Carlos Silva venceram de forma categórica a categoria T2 na Baja TT Montes Alentejanos, cumprindo de forma brilhante o plano traçado para esta prova. Rui Sousa regressou à competição para aferir a sua recuperação física, e o teste correu de forma muito positiva. A dupla da Prolama acabou por dominar toda a prova, vencendo o prólogo e os dois sectores seletivos, conseguindo assim mais uma vitória na categoria para o palmarés, voltando a colocar a Isuzu D-Max no lugar mais alto do pódio: “esta nossa participação na Baja Montes Alentejanos, tinha como objetivo testar a minha condição física em corrida.

O teste não poderia ter corrido melhor. Fisicamente tudo esteve perfeito, o que me deixa muito feliz por poder voltar à competição sem limitações. Desportivamente conseguimos um resultado excelente com a Vitória no Grupo T2, colocando a ISUZU de novo como líder do agrupamento; fruto do trabalho da toda a Equipa Técnica da Prolama na nossa “Super” Isuzu D-Max, e de um trabalho “cirúrgico” do Carlos na navegação. O meu agradecimento a todos os que tornaram possível este meu regresso ao TT de competição…” concluiu Rui Sousa.

Por sua vez, também Carlos Silva, estava entusiasmado com mais este desafio, e pela forma física com que o Rui Sousa se apresentou, e pelo seu empenho e evolução durante toda a prova; “… foi mais uma corrida em Beja, e em trilhos que gosto particularmente. Este ano com um gosto muito especial por estar ao lado do “meu” piloto e Amigo Rui Sousa. Viemos sem qualquer pressão, mas depois do prólogo percebi que o Rui queria mais. Esta vitória é inteiramente dele e tem talvez o maior significado das nossas carreiras. Conseguimos uma bela vitória…” concluiu Carlos Silva.

A Prolama competição, esteve ainda em bom plano na edição 2023 do Montes Alentejanos, com a participação de Hugo Raposo / Rafael Lutas, que aos comandos da Nissan Proto V8, terminaram num bom 7º lugar entre os concorrentes T1 e em 14º da Classificação geral. A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, disputa-se em Abril na região de Badajoz, em Espanha. A Baja Extremadura que pontua também para a Taça da Europa da especialidade.