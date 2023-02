Rui Sousa regressa de Isuzu D-Max: “testar a minha condição física em ritmo de corrida” | AutoSport

A Prolama Competição marca presença na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e o grande destaque vai naturalmente para o regresso saudado do Campeão Nacional Rui Sousa, que esteve afastado da competição algum tempo, e que desta forma vai pilotar a Isuzu D-Max T 2 com que se sagrou bicampeão Nacional da Categoria.

Rui Sousa, volta a ter Carlos Silva no banco do navegador, e vão a Beja com objetivos muito bem definidos. Reeditar uma dupla histórica do TT nacional, e ao mesmo tempo avaliar a condição física do Rui que esteve parado em recuperação no último ano, como o próprio referiu; “… a nossa participação tem apenas o objetivo de testar a minha condição física em ritmo de corrida, e espero terminar bem e em forma. Não temos qualquer pressão de resultados, e vamos aproveitar o momento para nos divertirmos e estar no epicentro do arranque de mais um campeonato da modalidade.

Quero agradecer ao Carlos pelo desafio de participar nesta prova, e assim podermos reeditar a nossa dupla, fazendo aquilo que mais gostamos, disfrutando desta fantástica Isuzu, que como todos sabem é sempre uma viatura competitiva, e de tão boas recordações.

Por fim, uma palavra de apreço à Prolama e a todos os nossos técnicos que prepararam com máxima dedicação esta nossa participação, que como é nosso apanágio terá o máximo de empenho e exigência…” concluiu.