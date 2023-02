Rui Sousa e Carlos Silva de novo juntos, na Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Rui Sousa e Carlos Silva vão voltar a correr juntos, o que já não sucede desde a Baja Aragon de 2019, quando festejaram os 25 anos da sua parceria. Depois do acidente de Rui Sousa no Rali de Lisboa de 2021, não mais o piloto voltou a competir mas desta feita vai fazê-lo na Baja TT Montes Alentejanos na Isuzu D-Max T2 da Prolama. Uma dupla histórica do automobilismo nacional, que continua a alimentar a sua paixão de sempre.