Rui Farinha e Rui Pita são Campeões Nacionais TT na categoria T4 | AutoSport

O triunfo entre os T4 na passada Baja Oeste de Portugal foi para a dupla Rui Farinha/Rui Pita (BRP-CanAm Maverick X3) com mais de cinco minutos de avanço para Francisco Santos/Bruno Baltazar (BRP-CanAm Maverick X3), coroando os dois como campeões nacionais de Todo-o-Terreno nessa categoria no final da prova.

O triunfo na prova do fim de semana passado, organizada pela Escuderia Castelo Branco foi o corolário de uma época «agradavelmente surpreendente» para a dupla Rui Farinha e Rui Pita da Santag Racing, que ao comando de um Can Am Maverick X3 da categoria T4 venceu no Oeste a terceira Baja da temporada.

“A vitória que conquistamos na Baja Montes Alentejanos [primeira prova da temporada] foi o tónico que precisávamos, e que culminou aqui com o título nacional” apontou Rui Farinha sobre o segredo para esta conquista.

O piloto realçou a justiça da conquista “porque fomos sempre muito consistentes, o Can Am preparado pela Santag Racing esteve sempre impecável e a regularidade dos resultados colocou-nos em posição privilegiada para este sucesso”, acrescentando ser um título “inteiramente merecido, por tudo o que fomos fazendo em cada uma das provas do calendário nacional”

Depois de 3 vitórias e 3 segundos lugares esta temporada, Rui Farinha e Rui Pita enalteceram o trabalho da Santag Racing. “Na verdade nunca tivemos situações difíceis ao longo do ano e deram-nos todas as condições para apenas preocupar-nos em chegar, pegar no carro, dar o nosso melhor e vencer”. O piloto deixou ainda o agradecimento aos patrocinadores “que apostaram em nós” e deixou a promessa de regressar a “um campeonato que estamos em crer será ainda mais competitivo no futuro”. Da Baja do Oeste de Portugal a dupla leva a satisfação da vitória, “como que a fechar com chave de ouro esta época, para nós, fantástica”.