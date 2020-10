Ricardo e Manuel Porém vão correr novamente de Borgward na Baja Portalegre 500. Depois de ter corrido o ano passado no Dakar com a Borgward, numa aventura que começou em Portalegre, a dupla de Leiria volta este ano à prova do ACP com o Borgward BX7 DKR da Borgward Rally Team, a ser assistido pela Wevers Sport.