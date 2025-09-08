Ricardo Porém anuncia paragem forçada após acidente: regresso previsto para 2026

O piloto português Ricardo Porém, figura bem conhecida no panorama dos rally-raids nacionais e internacionais, anunciou nas suas redes sociais que sofreu um acidente grave no passado dia 30 de agosto, que o irá afastar da competição por um período considerável. A recuperação será o foco principal do atleta nos próximos meses, com o regresso às pistas agendado apenas para 2026.

O acidente e o impacto no Projeto Kaizen

O infortúnio de Ricardo Porém ocorreu numa altura crucial para o seu novo projeto com a Cattiva Sport, o Kaizen. Estava prevista a sua participação na Baja TT Sharish Gin e no Rally Raid Portugal, eventos que seriam fundamentais para a evolução do carro e para a luta por posições de destaque. Contudo, estes planos terão de ser adiados. “Não é fácil aceitar este momento, mas faz parte do caminho”, expressou o piloto, que encara esta paragem como um “pit stop mais longo, mas nunca definitivo”.

A ausência de Ricardo Porém nestas provas representa um revés temporário para o desenvolvimento do Kaizen, um projeto que prometia trazer inovações e ambições renovadas ao rally raid. A resiliência demonstrada por Porém na sua declaração sugere que, apesar do contratempo, a visão a longo prazo para o projeto permanece intacta.

A recuperação e o regresso em 2026

Agora, o foco de Ricardo Porém, está inteiramente na recuperação. O piloto prevê um período de vários meses dedicado a este processo, com a meta de regressar à competição em 2026, “ainda mais forte”. A sua determinação é evidente: “Volto com a certeza de que serei capaz de dar o meu melhor a 200%!”. Esta postura reflete a mentalidade de um atleta de alta competição, habituado a superar desafios e a transformar adversidades em oportunidades de crescimento.

Agradecimentos e a força do apoio recebido

Neste momento delicado, Ricardo Porém fez questão de expressar a sua profunda gratidão. Agradeceu “de coração” à sua família, amigos e a todos aqueles que, nos últimos dias, lhe demonstraram “tanto carinho e apoio”. As mensagens e chamadas recebidas foram um “verdadeiro boost de energia”, fazendo “toda a diferença para que esta recuperação esteja a correr da melhor forma”.

Um agradecimento “muito especial” foi igualmente dirigido ao Hospital da Horta, no Faial, em particular à Dra. Isabel e a toda a sua equipa, pelo “cuidado incrível e pela forma humana e dedicada” com que foi acompanhado. Este reconhecimento sublinha a importância do apoio médico e humano em momentos de vulnerabilidade.

A declaração de Ricardo Porém é um testemunho da sua resiliência e do espírito de luta que o caracteriza. A frase “Voltaremos mais fortes, com a nossa raça lusitana no coração, para levar Portugal ainda mais alto pelo mundo fora” reforça o seu compromisso não só com a sua carreira, mas também com a representação do seu país no desporto motorizado. A comunidade desportiva aguarda com expectativa o regresso deste talentoso piloto, certo de que a sua pausa será um período de preparação para novos triunfos.