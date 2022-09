Rallye du Maroc: João Ferreira marca presença de Yamaha YXZ 1000R Rally Edition | AutoSport

O piloto João Ferreira vai marcar presença no Rallye du Maroc 2022, aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Rally Edition, o Side by Side da X-RAID Yamaha Racing Rally. O Campeão da Europa de Todo-o-Terreno estará inserido na categoria Open e contará com a ajuda e experiência do navegador Filipe Palmeiro.

Segundo João Ferreira, esta é “uma oportunidade incrível de experienciar, uma vez mais, as dificuldades desta prova. Desta feita, aos comandos de um side-by-side que promete vir a revolucionar o mundo do T3 num futuro próximo. Estamos conscientes das dificuldades que vamos encontrar e é por isso muito importante poder contar com o meu pai, Paulo Rui Ferreira, com o Filipe e o David nesta aventura. Estamos os quatro juntos, em sintonia e preparados para mais este grande desafio. O piloto explicou ainda que “uma vez que estamos inscritos na classe Open e esta não tem classificação oficial, não iremos cumprir a última etapa do Rallye du Maroc, por forma a estar atempadamente na Baja TT Norte de Portugal, prova pontuável para o CPTT e que é o nosso principal foco nesta fase da temporada.”

Também Paulo Rui Ferreira, pai de João Ferreira e piloto de Todo-o-Terreno, embarca na mesma aventura do filho, acompanhado pelo navegador de João Ferreira na presente temporada David Monteiro. Uma experiência a quatro para disfrutar das areias do sudoeste de Marrocos e das dificuldades de navegação que uma prova destas pressupõem.

O Rallye du Maroc é uma prova pontuável para o Campeonato de Mundo de Rally Raid, onde estarão presentes os maiores nomes do Todo-o-Terreno Mundial e tem início no dia 1 de Outubro, com a realização da especial de qualificação. Depois seguem-se cinco dias de competição com partida e chegada a Agadir. Esta prova com um total de 1506km disputados ao cronometro, num total de distância percorrida superior a 2300km.