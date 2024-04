Rally Raid Portugal: Tiago Reis desiste com problema mecânico

Tiago Reis e Valter Cardoso estão fora do Rally Raid Portugal, anunciando o piloto nas redes sociais que um problema mecânico na Toyota Hilux obrigou à desistência no final do dia de ontem, não continuando na terceira prova do Campeonato do Mundo FIA Rally Raid de 2024.

Tiago Reis tinha sublinhado que o foco estaria no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), “mas também confiamos muito que com a nossa Toyota Hilux T1+ podemos andar muito próximos dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid e é isso que vamos tentar fazer”. No entanto, no final do dia de ontem, o piloto publicou nas redes sociais que “não foi como queríamos que fosse. Um problema mecânico obrigou-nos à desistência no Rally Raid Portugal…”.

Agradecendo a todos os fãs e à sua equipa, está a “pensar já na próxima prova”.