Rally Raid Portugal: pontos de interesse /onde ver

A beleza dos Rally-Raids da FIA e FIM também passa pelo desafio da condução e da navegação para os concorrentes, a quem o percurso só é revelado no momento da entrega do road book para cada etapa. Por esse motivo, os Pontos de Interesse para o público são divulgados cerca de 48 horas antes do início de cada etapa.

A organização do Automóvel Club de Portugal definiu vários Pontos de Interesse para o público em cada uma das cinco etapas do bp Ultimate Rally-Raid Portugal. Estes locais foram escolhidos tendo em conta a facilidade de acesso, as condições de segurança e a boa visibilidade para uma secção do percurso. Vão existir diferentes Pontos de Interesse em cada Setor Seletivo.

Como sempre, é muito importante que o público da prova mantenha sempre uma distância segura da estrada e que não bloqueie os corredores utilizados pela organização e pelas equipas médicas.

Os Pontos de Interesse para cada etapa serão publicados no site oficial da prova, com a seguinte ordem:

» Segunda-feira, 1 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 1 (Prólogo + SS1 + SS2)

» Terça-feira, 2 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 2 (SS3)

» Quarta-feira, 3 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 3 (SS4)

» Quinta-feira, 4 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 4 (SS5)

» Sexta-feira, 5 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 5 (SS6)