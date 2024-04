Rally Raid Portugal: Perto da emoção longe do perigo

Já estão disponíveis os primeiros Pontos de Interesse para o público, que são divulgados 48 horas antes do início de cada etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal.

As chuvas dos últimos dias tornaram os pisos ainda mais desafiantes para máquinas e pilotos, mas a organização do Automóvel Club de Portugal conseguiu delinear várias áreas destinadas ao público ao longo do percurso, designadas por Pontos de interesse.

Até domingo, pode ir consultando aqui a informação sobre os Pontos de Interesse de cada Setor Seletivo. E se assistir à prova no terreno, lembre-se da ‘velha’ máxima: “perto da emoção, mas longe do perigo.”

Hoje, na vila de Grândola também pode assistir à grande Cerimónia de Partida oficial, com início às 19h00 para as motos e quads, e às 21h00 para os automóveis.

Adicionalmente, pode visitar o Bivouac e o parque de assistência em Grândola, para ver as equipas em ação e contactar com as grandes estrelas do Campeonato do Mundo de Rally-Raid.

Aqui ficam os horários de acesso ao Bivouac para o público:

03/04/2024 – 10h00 às 23h00

04/04/2024 – 10h00 às 23h00

05/04/2024 – 10h00 às 23h00

06/04/2024 – 10h00 às 23h00

07/04/2024 – 10h00 às 18h00