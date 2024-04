Rally Raid Portugal: Onde ver SS4, 5 de abril, 6ª feira

Nota sobre os horários de passagem em cada Ponto de Interesse:

Nesta etapa, o percurso é dividido em três setores: A, B e C. Os concorrentes das motos/quads fazem a sequência A » B » C. Os concorrentes dos automóveis fazem a sequência C » A » B.

SS4 – Chamusca (Ulme)

39º 18. 749N – 8º 26. 389W

Zona de Espetáculo – Chamusca;

Localização: Povoação de Ulme

Características: Zona com boa visibilidade e coincide com o final de um troço do SS4

Acessos: Desde a Chamusca

Horas de passagem:

1.ª Moto às 09h10

1.º Auto às 11h55

SS4 – Mação

39º 32. 465N – 8º 0. 460W

Zona de Espetáculo – Mação;

Localização: Mação

Características: Próximo da pista de autocross de Mação, com boa visibilidade em local técnico

Acessos: Desde Mação ou da A23

Horas de passagem:

1.ª Moto às 11h00

1.º Auto às 13h45

SS4 – Abrantes (Pego)

39º 32. 465N – 8º 0. 460W

Zona de Espetáculo – Abrantes

Localização: Central Termoelétrica do Pego, junto à EN118

Características: Percurso artificial com excelente visibilidade. Coincide com a partida doa Autos no SS4

Acessos: Próximo da povoação do Pego, acessos fáceis desde A23 a Abrantes

Horas de passagem:

1.ª Moto às 12h55

1.º Auto às 08h30

SS4 – Ponte de Sor

39º 32. 465N – 8º 0. 460W

Zona de Espetáculo – Ponte de Sor

Localização: Zona Industrial de Ponte de Sor

Características: Percurso artificial com excelente visibilidade

Acessos: Desde Ponte de Sor

Horas de passagem:

1.ª Moto às 13h20

1.º Auto às 08h55

Estradas interditadas ou condicionadas ao trânsito no dia 5 de abril:

Interditada (refere-se a ambos os sentidos):

Estradão do Granho para Raposa (Almeirim)

EM que liga Pego da Curva a Parreira (Chamusca)

EM que liga Gaviãozinho à EM 577 (da Parreira para Chouto, Chamusca)

EM da Capela para Pereiro (Mação)

EM de Vale da Mua para Evendos (Mação)

EM de Mação para a EN3, próximo do moinho da Fadagosa (Mação)

Estradão da Esteveira para Picoto (Longomel, Chamusca)

Rua dos Seareiros (Domingão, Ponte de Sor)

Rua dos Coelhos (Domingão, Ponte de Sor)

Estradão do Monte Velho (EN 367 para Domingão, Ponte de Sor)

Estradão do Foros do Arrão para Arrão de Cima (Ponte de Sor)

Estradão (EN 367) dos Foros do Arrão para Peta (Coruche)

Estradão da Machuqueira do Grou para Santa Justa (Coruche)

Condicionada (refere-se a ambos os sentidos):