Rally Raid Portugal, Miguel Barbosa: “Vamos bem preparados”

O bp Ultimate Adventure Team vai disputar a prova do Campeonato do Mundo de Rally-Raid organizada pelo ACP e que arranca amanhã, dia 2 de abril em Grândola, terceira de cinco etapas do mundial e a única disputada em território europeu.

Para Miguel Barbosa a concretização desta competição em Portugal é motivo de grande orgulho, afirmando o piloto luso que “é fantástico termos uma prova do Rally Raid em Portugal o que demonstra a paixão enorme que existe em Portugal pelo desporto automóvel em especial pelo todo-o-terreno. Quero também dar os parabéns ao ACP por, mais uma vez, fazer algo inédito no que diz respeito ao desporto automóvel e permitir que possamos ter uma corrida desta envergadura, que conta para o Campeonato do Mundo, em Portugal. Estarão aqui presentes os melhores pilotos e equipas do mundo e a verdade é que todos fizeram questão de participar, o que demonstra também que as pessoas gostam de competir em Portugal pela qualidade da organização, que é o ACP, e pela qualidade das pistas. De facto, o desporto automóvel está bem enraizado em Portugal”.

Contando já com 169 inscritos, onde se inclui a maioria dos pilotos que ocupam o top 20 do Campeonato do Mundo, o bp Ultimate Rally Raid será uma prova muito competitiva onde os concorrentes vão enfrentar vários percursos nomeadamente pistas em areia à semelhança dos Rally-Raids disputados nas outras provas do mundial, mas também pistas muito técnicas típicas das bajas portuguesas.

Em termos de perspetivas para a prova, o oito vezes campeão nacional, que se irá apresentar aos comandos de um Tauros da Categoria Challenger, adianta que “para nós é uma grande motivação poder correr em casa numa competição que tem o nome do nosso main sponsor e da nossa equipa. Estamos muito motivados, pois vai ser uma grande corrida com muitos dias de emoção. Vamos bem preparados e queremos andar nos lugares cimeiros, mas a concorrência é forte e por isso vamos dar o nosso melhor. Pedimos ainda o apoio do público que é fundamental”.

Miguel Barbosa, Martim Ventura e Luís Portela Morais navegado por David Megre, vão estar à partida de um evento que junta os melhores pilotos do mundo da modalidade e apresentam justificadas ambições desportivas, defendendo as cores do bp Ultimate Adventure Team.