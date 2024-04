Rally Raid Portugal, João Ramos quer lutar em duas frentes: CPTT e Mundial

A dupla João Ramos/Jorge Carvalho não esconde que aspira a lutar em duas frentes distintas, aos comandos da Toyota Hilux T1+, para conquistar o melhor resultado possível no BP Ultimate Rally Raid Portugal, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e que integra o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC).

Segundo classificado na abertura do CPTT, no passado mês de março, em Beja, o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal diz estar motivado para a prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal. “Com uma lista de inscritos que reflete o expoente máximo, em termos de equipas oficiais e de pilotos, do Mundial de Rally-Raid, esta baja será, sem sombra de dúvidas, a mais desafiante do nosso campeonato, superando a de Portalegre”, sublinhou o piloto.

João Ramos sabe da forte oposição que enfrentará nas estradas de terra e de areia, mas promete não baixar os braços. “Quanto às nossas aspirações, claro que irei concentrar-me, em primeiro lugar, na obtenção de um bom resultado para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas, paralelamente, também ambiciono lutar com os concorrentes do Mundial. Sinto uma grande motivação para o fazer e, embora sabendo que não temos o mesmo ritmo, pelo número de provas que realizam, iremos fazer tudo para lhes oferecer uma boa réplica”.

A vila de Grândola, no distrito de Setúbal, recebe a base operacional e o Prólogo do evento do Automóvel Club de Portugal, que tem características únicas no calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), passando a prova pelos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e pela cidade de Badajoz, que recebe o final de uma das etapas.