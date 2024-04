Rally Raid Portugal: João Ferreira vence prova pontuável para o CPTT

João Ferreira voltou ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com uma vitória, no Rally Raid Portugal. Depois de ter sido campeão nacional em 2022 e ter apostado numa carreira além-fronteiras, o piloto de Leiria, navegado por Filipe Palmeiro e aos comandos do Mini John Cooper Works Rally Plus regressou à competição nesta que é a segunda ronda da temporada 2024 da competição nacional e promete ficar até ao final da época, para se bater com adversários que considera “de elevado nível”. João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3), que liderava no final do primeiro dia de competição, sofreu um furo e acabou por perder minutos importantes para Ferreira na luta pelo triunfo na classificação geral, terminando na segunda posição, vencendo ainda assim na sua categoria T3. A dupla Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) terminou a prova no pódio.

“Estou muito satisfeito com este regresso e logo com uma vitória. Naturalmente que ficamos felizes, mas nem temos muito tempo para festejar porque o nosso objetivo nesta prova é maior. É um grande orgulho estar de volta ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e logo com uma vitória. Vamos continuar a dar o nosso melhor neste Rally Raid Portugal para orgulhar os portugueses. Relativamente à prova, bem organizada pelo ACP, penso que os T3 provaram que podem ser muito rápidos neste tipo de pisos, com o João Dias a fazer uma excelente prova. Estamos todos de parabéns com as performances que estamos a ter diante dos pilotos mais competitivos do Mundo”, afirmou o piloto navegado por Filipe Palmeiro.

A dupla João Miranda e João Dias venceu na categoria T3, enquanto João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram os mais fortes na categoria T4, liderando por agora a prova pontuável para o Campeonato do Mundo na sua categoria. Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP Can-Am Maverick X3) foram os mais rápidos entre os inscritos apenas no evento nacional.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno é a Baja TT Lagos, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, entre os dias 17 e 19 de maio.