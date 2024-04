Rally-Raid Portugal/Etapa 1: Bernardo Sousa lidera Evento Nacional

Paralelamente à competição FIA, realiza-se também a segunda prova do ano do CPTT, que tem muitos concorrentes que se inscreveram para fazer a prova toda, mas também aqueles que só competem no Evento Nacional.

A prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, inserida no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, do W2RC, decorre entre os dias 2 e 4 de abril de 2024, termina amanhã, quinta-feira, e pontuam para o CPTT não só os que se irão manter na prova FIA até ao fim como os que só se inscreveram no Evento Nacional. Para ver como está o CPTT, basta ver os portugueses da classificação principal Resultados Online – CLIQUE AQUI

Quanto aos do Evento Nacional, que tem uma classificação paralela, lideram Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP Can-Am Maverick X3), 5m40s na frente de Filipe Cameirinha/Jérémy Dubois (Brp Can-Am Maverick X3) com Edgar Condesso/Nuno Silva (Ford Mo Erx05 Proto) em terceiro a 6m09s. Seguem-se Nelson Beiró/Ricardo Brito (Can-Am Maverick X3), Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara), Gunther Hinkelmann/Maykel Justo (Can-Am Maverick X3), Lino Carapeta/Fábio Carapeta (Ford Ranger), João Carvalho/António Carvalho (Can-Am Maverick X3), João Lourenço/Nuno Sousa (Mitsubishi Racing Lancer), Ricardo Oliveira/Pedro Cação (BRP Can-Am Maverick X3), Nuno Faria/João Martins (BRP Can-Am Maverick X3), Tomás Gameiro/António Saraiva (Toyota Lc200), Eduardo Rodrigues/António Nunes (Toyota Land Cruiser (Vdj200), Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), Sérgio Matos/Sébastião Dominguez (Toyota Hilux), Daniel Silva/Hugo Lopes (Can-Am Maverick X3) e Francisco Dias/Gonçalo Cunha (Nissan Pickup 2.5).

Resultados Online – CLIQUE AQUI