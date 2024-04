Rally Raid Portugal, CPTT: Edgar Condenso/Nuno Silva triunfam na categoria T1 

Edgar Condenso e Nuno Silva regressaram às vitórias no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPPT) na prova que trouxe a Portugal os grandes nomes do TT mundial, o BP Ultimate Rally-Raid Portugal. Na segunda prova do CPTT, que partilhou o ‘palco’ com o Campeonato do Mundo de Rally-Raid, a dupla da Team Consilcar levou a Ford Ranger à vitória na categoria T1 do nacional.

Com a Ford Ranger em plenas condições, Edgar Condenso e Nuno Silva entraram na prova com um ritmo forte, na quarta-feira, assumindo logo a liderança da categoria T1 do CPTT, após os primeiros 101 quilómetros cronometrados. Ontem, a dupla do Team Consilcar voltou a demonstrar um excelente andamento, mas a prova teve de ser interrompida após 34 quilómetros cronometrados, devido a um bloqueio no percurso, numa zona onde vários concorrentes ficaram atolados. Nessa altura, Edgar Condenso e Nuno Silva estavam na frente da competição dos T1 e, assim, regressaram às vitórias no campeonato.

“Uma vitória é sempre uma vitória, estamos obviamente satisfeitos, mas gostávamos de ter completado o percurso ontem. Na quarta-feira, tivemos um troço duro, bastante variado e a exigir muita concentração. Demos o nosso melhor e o carro portou-se lindamente. Finalmente começamos a ter alguma sorte com o carro! É um resultado importante para o campeonato, porque sempre afirmamos que este ano queremos discutir o título dos T1”, afirmou o ex-campeão nacional e ibérico de T2.

Nuno Silva também destacou a importância desta vitória para toda a equipa: “É sentimento muito gratificante, é precisamente para isto que preparamos toda uma corrida. Lutámos e demos sempre o nosso máximo em todas as condições, sobretudo com a chuva, que tornou o percurso bastante traiçoeiro. É uma vitória importante para nós, mas também para toda a equipa e para os nossos patrocinadores, que fazem parte destes sucessos”, disse Nuno Silva, que, em conjunto com Edgar Condenso, já tinha conseguido uma histórica vitória nos T2 no ‘antigo’ Rali Transibérico, o precursor desta prova do Automóvel Club de Portugal.

A terceira prova do Campeonato de Portugal de TT será a Baja TT Lagos, de 17 a 19 de maio.