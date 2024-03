Rally-Raid Portugal : 30 nacionalidades em 169 inscritos

Na lista de 169 inscritos do bp Ultimate Rally-Raid Portugal estão concorrentes de 30 nacionalidades diferentes, um dado que revela o caráter mundial da prova do Automóvel Club de Portugal. Cerca de dois terços das equipas são estrangeiras e há vários casos curiosos no pelotão…

Como seria de esperar, a estreia do Campeonato do Mundo de Rally-Raid em Portugal atraiu concorrentes de várias partes do globo, que na próxima semana se vão concentrar em Grândola e nos trilhos do Alentejo, Ribatejo e Estremadura espanhola.

A impressionante lista de 169 inscritos para as provas dos automóveis, motos e quads tem concorrentes de 30 países diferentes: além Portugal, estão representados África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bolívia, Botsuana, Brasil, Chéquia, Chile, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Israel, Itália, Líbano, Lituânia, Noruega, Países Baixos, Polónia, Qatar, Quirguistão, Seicheles e Suíça.

Naturalmente, os concorrentes ibéricos vão sentir-se em ‘casa’, mas no pelotão há proveniências mais… exóticas. Um desses casos é a jovem Aliyyah Koloc, de apenas 19 anos, que alinha na prova dos automóveis com um espetacular Red-Lined Revo T1+ da categoria Ultimate! Filha de Martin Koloc, dono da equipa Buggyra Racing, a jovem Aliyyah representa as ilhas Seicheles, mas tem tripla nacionalidade: nasceu no Dubai, o pai é checo e a mãe tem origens nas Seicheles e no Sudão. Navegado por um francês, Sébastien Delaunay, e assistido por uma equipa checa, o Revo T1+ com o número 212 é uma verdadeira sociedade das nações!

Também na categoria Ultimate, uma das Toyota da Overdrive Racing tem uma dupla de origem russa, mas que corre com licenças de outras federações, devido às sanções impostas à Rússia também no desporto. Denis Krotov representa agora o Quirguistão, enquanto o seu navegador, Konstantin Zhiltsov, tem licença de Israel.

Nas motos, o líder do Mundial de Rally-Raid, Ross Branch, é um dos raros representantes do Botsuana no desporto motorizado ao mais alto nível. Branch representa um construtor da Índia, a Hero, e também começam a despontar motards daquele gigante asiático, como Harith Noah, piloto oficial da Sherco, ou Jatin Jain, que corre por uma marca chinesa, a Kove.

Portugal é, naturalmente, o país mais representado na lista de inscritos, mas cerca de 65% das equipas do bp Ultimate Rally-Raid Portugal são estrangeiras.