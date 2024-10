Quarta vitória de Miguel Barbosa na Baja Portalegre 500

Miguel Barbosa venceu pela quarta vez na sua carreira a Baja de Portalegre 500. Depois dos triunfos de 2002, 2003 e 2007, dezassete anos depois da terceira vitória chega ao tetra e empata no segundo lugar em número de triunfos com Ricardo Porém.

Um triunfo fantástico, e histórico, já que é a primeira vez que um Challenger/T3 vence a prova de Portalegre.

Num Taurus T3 Max que tem vindo a dar cartas no Dakar, e em Portugal tem estado a ser desenvolvido pela Sports & You, mas que ainda não estava tão bem para provas tipo Baja como é Portalegre, a equipa foi melhorando o carro ao longo da prova e prémio chegou no final.

É verdade que a desistência de João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) no Km69 do SS3 foi o momento-chave da corrida, pois tudo indicava que o homem da Santag iria vencer, mas um problema mecânico tramou o vice-líder do CPTT e com Miguel Barbosa a ‘vencer’ a sua luta particular com

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3), acabou por vencer com todo o merecimento uma prova muito dura e difícil, mas que os concorrentes gritam em uníssono de contentamento: “Portalegre é assim mesmo!”

Gonçalo Guerreiro – José Sá Pires (Polaris RZR Pro R) foram segundos, terminaram a 5m14s de Barbosa, e fizeram igualmente uma grande prova, pois com um SSV alcançaram um resultado de grande relevo.

não é só o primeiro lugar em que temos uma novidade de um side-by-side, mas sim nos quatro primeiros lugares, algo totalmente inédito, com Paulo Rodrigues/José Sebastian Cesana (Can Am Maverick X3) a terminarem no lugar mais baixo do pódio.

Noutro Taurus T3 Max, Edgar Reis e Fábio Ribeiro foram quartos na frente de João Ferreira – Filipe Palmeiro, que depois de transformarem muito esteticamente o seu Mini John Cooper Works Rally Plus, depois de um acidente na SS2, recuperaram até ao sexto lugar o que aliado ao abandono de João Dias lhes escancara as portas do título do CPTT, que podia aqui ter ficado resolvido.

João Monteiro – Filipe Alves (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram sextos na frente dos vencedores do T1, Alexandre Franco – Rui Franco que num Mercedes C 230 Td foram o ‘outro’ único ultimate no pódio entre oito Challenger e SSV.

Rui Serpa – Rui Pita (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo RR), Ricardo Sousa – Jorge Brandão (Can-Am Maverick X3) e Alexandre Pinto – Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick X3) fecharam o top 10.

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI