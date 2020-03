Q&A com Miguel Barbosa: “Muito feliz por estar de volta ao todo-o-terreno”

Miguel Barbosa vai regressar no próximo fim de semana ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, depois de quatro anos dedicados aos ralis, e estreia-se na temporada 2020 com a nova Baja TT ACP-Santiago do Cacém/Grândola organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. Neste novo projeto desenvolvido em parceria com a Sports & You, Miguel Barbosa vai pilotar uma Toyota Hilux da equipa Overdrive tendo a seu lado Pedro Velosa, navegador com quem partilhou um dos sete títulos de campeão já conquistados.

Miguel, feliz por regressar a ‘casa’?

“Estou muito feliz por estar de volta ao todo-o-terreno com um projeto muito profissional e bastante ambicioso que me vai seguramente permitir lutar pelas vitórias nas provas e naturalmente tentar conquistar mais um título”.

Já conheces o carro, o que tens para dizer?

“O carro é fantástico e a Overdrive trabalhou de forma muito cuidada na preparação”.

O que esperas do campeonato?

“Está muito competitivo, o que é muito positivo. A entrada de novas provas valoriza também a competição e esta nova Baja promete ser diferente das outras que já conhecemos. Tem a chancela do ACP, o que por si é uma garantia de qualidade. Estou extremamente motivado e desejoso de que a corrida comece”.