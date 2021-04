Prolama apresentou 2021: Georgino Pedroso continua com a ISUZU oficial

A equipa Prolama apresentou o seu projeto desportivo para 2021, numa ação realizada na pista da Margem da Arada em Olhalvo – Alenquer.

Rui Sousa e Carlos Silva tiveram oportunidade de desvendar as novidades da equipa que fundaram há 21 anos e fizeram também o balanço do ano transacto, aproveitando ainda para entregar os prémios FPAK conquistados: Prolama 2ª nas Equipas do nacional TT e aos Campeões Júnior de Ralis, e Vice-Campeões 2RM Ricardo Sousa e Luís Marques.

Ao mesmo tempo foi anunciada a 4ª edição do Passeio TT Reguengos de Monsaraz / Mafra, que pelo quarto ano vai percorrer os trilhos que ligam estes dois territórios.



Desvendando as novidades, Ricardo Sousa será novamente acompanhado por Luís Marques e vai passar a um novo patamar da sua carreira, passando a dispor do novo Peugeot 208 Rally4, para disputar a Peugeot Rally Cup Ibérica e também o nacional de 2 rodas motrizes, como referiu o jovem piloto da Prolama, “…é o passo lógico na minha evolução nos ralis.

Fechamos 2020 num bom nível com o título nacional Júnior e o Vice-campeonato 2 rodas motrizes, e agora vamos trabalhar na adaptação ao novo carro. Sabemos que a concorrência é muito forte, e que todos têm já um ano de experiência com o novo Peugeot 208 Raly4, mas estamos prontos para aceitar o desafio e lutar para estar em bom nível…” concluiu Ricardo Sousa, agradecendo aos Patrocinadores e equipa técnica o apoio concedido.

No que ao Todo-o-Terreno diz respeito, a equipa continua com o projecto oficial Isuzu para Georgino Pedroso/Carlos Silva, que voltam a tentar revalidar o título que lhe foi retirado na secretaria no ano passado, conforme Georgino Pedroso frisou; “…é uma enorme responsabilidade continuar a defender a marca Isuzu, mas vamos voltar ao campeonato T2 para demonstrar toda a robustez e fiabilidade da Isuzu D-Max. Estamos motivados para defender os nossos patrocinadores e lutar até ao fim para revalidar o título nacional. Quero agradecer à equipa todo o apoio e trabalho que têm dado ao longo deste tempo, e saúdo a chegada de novos parceiros ao projecto …” concluiu

Francisco Barreto vai iniciar um projecto internacional, e aos comandos da Nissan Navara V6 do Team Barata Hotels, vai disputar a Taça Ibérica na companhia do Carlos Silva. O piloto de Albufeira testou uma nova versão da sua Nissan e encontrou melhorias significativas o que alimenta o desejo de poder lutar por um lugar de destaque nesta competição; “… vamos iniciar um projecto Internacional e estou muito motivado para este novo desafio.

O trabalho da Prolama no desenvolvimento do carro é notório e acredito que vamos ser mais competitivos. Quero aproveitar também os conhecimentos do Carlos em provas internacionais para dessa forma poder estar entre os primeiros da Taça ibérica. Quero agradecer todo o apoio dos nossos Patrocinadores, porque sem eles não seria possível montar este projecto…” concluiu Francisco Barreto

Júlio Mourão com Jorge Amaral vão disputar o Troféu Lago Alqueva, composto pela Baja Estremadura em Espanha e a Baja Capital dos Vinhos de Portugal em Reguengos, deixando ainda no ar a possibilidade de participar em Beja ou na Baja de Portalegre, um dos objectivos do piloto; “…temos um programa interessante para disputar com o Megane Proto, e o Troféu Lago Alqueva assenta muito bem no nosso plano. O carro está fantástico e vamos tentar a participação em Beja e Portalegre…” concluiu o Piloto.

Fernando Barreiros com a Isuzu D-Max T2, terá Sergio Cerveira no banco direito a ditar notas e repetirá a Taça Ibérica T2, juntando ainda o campeonato nacional de Espanha. Será este o plano do piloto da Daylight para fazer a preparação do Africa Race 2022; “…estamos a preparar tudo com vista ao Africa Race 2022, mas não tiramos os olhos da renovação do título ibérico, e por interesse dos nossos patrocinadores estarei também no campeonato espanhol. O meu plano de total recuperação física continua a decorrer dentro do previsto e estaremos à partida da primeira corrida em Espanha no próximo mês na Baja Mar d’ Olivos…” concluiu

A PROLAMA, fechou esta sua apresentação com um trabalho de campo, com a presença de toda a Equipa técnica a trabalhar nas afinações finais dos 5 carros da equipa. Se as condições pandémicas o permitirem, a Prolama tem reunidas as condições para competir em todas as frentes em grande nível.