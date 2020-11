Prolama alega que o campeonato de T2 e T8 foi alvo de decisões controversas

Recebemos da Prolama um comunicado em que é alegado que o campeonato das categorias T2 e T8 foi alvo de decisões controversas e por isso este final de ano desportivo no Todo-o-Terreno ficará marcado pela a afronta à verdade desportiva dos campeonatos. Eis o comunicado na íntegra:

A Prolama Competição, como equipa com mais de 20 anos de actividade ininterrupta no panorama do desporto motorizado nacional e internacional, quer de uma forma clara e objectiva esclarecer a verdade dos factos acontecidos ao longo da época desportiva 2020, no que se refere aos campeonatos TT das categorias T2 e T8, categorias não menos importantes no panorama nacional.

Respeitando todas as decisões e conhecedora dos regulamentos que sempre defendeu, e nada tendo contra qualquer piloto ou equipa, a Prolama quer de uma forma inequívoca enviar Parabéns a todos os pilotos e equipas que venham a ser nomeados Campeões Nacionais. No entanto se os regulamentos são as regras pelas quais se rege o desporto, também os factos são inegáveis e devem merecer uma análise comprometedora com a verdade desportiva, a única pela qual a lei base do desporto se rege e a primeira que todos os agentes desportivos têm a obrigação de defender.

Mas vamos aos factos: durante o campeonato de Portugal TT 2020 foram acontecendo alguns episódios que vieram alterar significativamente o que era norma até ao ano transacto. A primeira destas figuras, surgiu com a “nomeação de provas”, a segunda com a alteração da procedimentação referente à atribuição de pontos aos regressados à competição em “super-rali ou rali2”; e por fim a percentagem pontual atribuída a provas encurtadas. A Jurisprudência destes factos é factual e por isso este final de ano desportivo no Todo-o-Terreno ficará marcado pela a afronta à verdade desportiva dos campeonatos.