Baja Portalegre 500, André Amaral: “Conseguimos a pontuação máxima para o campeonato”

André Amaral regressou na mítica Baja de Portalegre 500 às provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, depois de ter estado parado desde março devido a uma lesão. Apesar da paragem forçada, o piloto de Barcelos mostrou a sua enorme competitividade ao terminar nesta mítica prova alentejana a corrida numa posição que lhe permitiu somar a pontuação máxima para o CPTT.

Navegado pelo experiente Nelson Ramos e aos comandos de uma Ford Ranger, o piloto de Barcelos não iniciou esta corrida da melhor forma pois um contratempo a meio do segundo setor seletivo da corrida obrigou a equipa a perder muito tempo, o que implicou terminar a primeira etapa em 18º lugar.

No entanto, e apesar das difíceis condições meteorológicas que forçaram a organização a anular o SS3 e a encurtar o SS4, André Amaral encetou uma brilhante recuperação que lhe permitiu chegar ao fim da corrida com um excelente resultado:

“A prova não começou da melhor forma. Ficámos atascado logo no primeiro dia e perdemos muito tempo para resolver a situação. No segundo dia tivemos poucos quilómetros para recuperar. Mesmo assim conseguimos a pontuação máxima para o campeonato. Foi pena não ter havido mais quilómetros porque a prova soube a pouco”, referiu André Amaral que concluiu a prova no 11º posto absoluto.