Penalização retirada: João Ramos terceiro no Rally Raid Portugal e líder do CPTT

Afinal, e ao contrário do que se pensava na altura, João Ramos terminou a prova do CPTT disputada no âmbito do BP Ultimate Rally Raid Portugal na terceira posição da geral, pois foi-lhe retirada a penalização de dois minutos que o atirava mais para baixo na classificação.

Relembre-se que a FIA penalizou vários concorrentes 2 minutos no Wayppoint 63, alegando que estes falharam a ‘picagem’, mas depressa se percebeu que tendo em conta o terreno, era impossível aos concorrentes atalharem de forma a falhar o waypoint, pois o traçado era muito mais estreito que os 20 metros de margem que sempre existem nos waypoints.

Todos perceberam de imediato que era um erro, mas a FIA é uma estrutura pesada e muitas vezes pouco dada ao bom senso, pelo que faz-se agora justiça com a reposição da verdade desportiva.

Segundo João Ramos escreveu: “No evento FIA da BP Ultimate Rally Raid Portugal, alguns concorrentes foram penalizados por falhar a ‘picagem’ no waypoint 63, segundo o Artigo 43 do Regulamento CCRSR, sendo-lhes aplicados 2 minutos.

Na altura, foi assumido pela organização da prova que no local em causa era impossível falhar o waypoint, na medida em que a margem de afastamento permitida é de 20 metros de raio e a largura do traçado tinham cerca de metade, mas a FIA assim não entendeu e manteve a penalização.

Contudo, essa mesma penalização não foi aplicada aos pilotos do evento Nacional que tiveram o mesmo problema (falta de ‘picagem’ no waypoint). O diretor de prova analisou o problema e decidiu não atribuir qualquer penalidade.

Mantendo a mesma dualidade de critérios em relação à prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), e de modo a repor a verdade desportiva na classificação final da mesma, foram retirados os 2 minutos a quem havia sido penalizado no referido waypoint. Deste modo, conquistamos o 3º lugar no BP Ultimate Rally Raid Portugal e com esse resultado passamos a ser os líderes do CPTT. Agora, venha a Baja TT Lagos, no próximo mês”, escreveu João Ramos nas suas redes sociais.

Agora, e apesar da classificação abaixo ainda não ser definitiva, pois a FPAK está a analisar ao pormenor os tempos de modo a excluir possíveis erros, esta classificação provisória já faz uma luz diferente sobre o assunto. Mesmo sabendo que a classificação final possa mudar algo, já não deve mudar muito, pelo menos no que aos primeiros lugares diz respeito.

Depois do que sucedeu o ano passado na Baja Extremadura, parece que esta fase do ano no TT é muito ‘dada’ a ‘acontecimentos inesperados’ na cronometragem e afins…