Palmarés da Baja Portalegre 500: Filipe Campos recordista, Ricardo Porém à espreita… | AutoSport

Filipe Campos permanece recordista de triunfos da Baja Portalegre 500 mas na edição deste ano há um piloto que o pode igualar, Ricardo Porém. Não será fácil, mas quando ‘falamos’ da Baja Portalegre 500, literalmente tudo pode acontecer…

Arrancou a 36ª edição da Baja Portalegre 500, com um plantel em que dois pilotos podem ‘’mexer’ com os seus números no palmarés: Ricardo Porém e Miguel Barbosa. Qualquer outro piloto diferente a vencer esta edição da prova será uma novidade absoluta nos autos, num evento em que tem como recordista de vitórias Filipe Campos, com triunfos em 1996, 1998, 2001, 2009 e 2011.

Ricardo Porém era (ainda mais) jovem quando obteve o primeiro de quatro triunfos consecutivos entre 2014 e 2017, curiosamente todos com navegadores diferentes, o seu irmão Manuel Porém, Jorge Monteiro, Filipe Palmeiro e Hugo Magalhães. O piloto de Leiria é o segundo mais vitorioso no palmarés da Baja, seguindo-se Miguel Barbosa com três triunfos em 2002, 2003 e 2007.

Outro piloto com três triunfos é o polaco Krysztof Holowczyc, que venceu em 2010, 2013 e 2021. Com duas vitórias no evento estão Tomaz Mello Breyner (1992 e 1993) e João Vassalo (1994 e 1999).

Das 35 dições realizadas, os portugueses têm clara maioria de triunfos, 24, face a 11 dos estrangeiros numa lista que conta com nomes sonantes como Colin McRae, Nani) Roma, Luc Alphand, Orlando Terranova e Stephane Peterhansel.

Desde o triunfo de Ricardo Porém em 2017 que não vence um português, vamos ver se será desta…