Palmarés da Baja Portalegre 500: Filipe Campos recordista, João Ferreira em ‘perseguição’…

Filipe Campos continua a ser o recordista de triunfos da Baja Portalegre 500, João Ferreira venceu as últimas duas edições e pode chegar rapidamente ao feito do seu conterrâneo, Ricardo Porém, que venceu quatro ‘Portalegre’ seguidos entre 2014 e 2017, mas para já, pelo menos mais um ano o recorde vai permanecer nas mãos de Filipe Campos já que Porém não participa na prova deste ano. Miguel Barbosa, com três triunfos pode chegar-se mais um pouco à frente, mas na verdade este é um evento sempre tão aberto que prognósticos… só no fim.

Portanto, os números do palmarés podem mexer um pouco através de João Ferreira ou Miguel Barbosa, porque os Challenger hoje em dia podem vencer em qualquer lado, mas qualquer outro piloto diferente a vencer esta edição da prova será uma novidade absoluta nos autos

Depois dos triunfos de Filipe Campos em 1996, 1998, 2001, 2009 e 2011, Ricardo Porém era (ainda mais) jovem quando obteve o primeiro de quatro triunfos consecutivos entre 2014 e 2017, curiosamente todos com navegadores diferentes, o seu irmão Manuel Porém, Jorge Monteiro, Filipe Palmeiro e Hugo Magalhães. O piloto de Leiria é ainda o segundo mais vitorioso no palmarés da Baja, seguindo-se Miguel Barbosa com três triunfos em 2002, 2003 e 2007. Só Barbosa pode empatar no segundo lugar.

Outro piloto com três triunfos é o polaco Krysztof Holowczyc, que venceu em 2010, 2013 e 2021. Com duas vitórias no evento estão Tomaz Mello Breyner (1992 e 1993) e João Vassalo (1994 e 1999).

Das 37 edições realizadas, os portugueses têm clara maioria de triunfos, 26, face a 11 dos estrangeiros numa lista que conta com nomes sonantes como Colin McRae, Nani) Roma, Luc Alphand, Orlando Terranova e Stephane Peterhansel. Desde o triunfo de Krzysztof Holowczy em 2021 que não vence um estrangeiro, vamos ver se continua assim…

Gostamos da visita dos bons estrangeiros a Portalegre, mas permitam-nos um pouco de chauvinismo, quando o triunfo é português, ficamos mais contentes.