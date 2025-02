Os motores vão rugir, a poeira vai levantar – se não chover claro – e o público já pode ficar a saber onde ver a ESC Online | Baja Montes Alentejanos, com um percurso repleto de adrenalina e zonas espetáculo pensadas para receber o melhor possível os adeptos do todo-o-terreno. De Amalga a Vale de Russins, passando por Albernoa e Castro Verde, cada ponto de passagem promete ação de alto nível para o público. Com acessos detalhados para cada localização, pode preparar-se para viver de perto a prova.

ESC ONLINE | BAJA MONTES ALENTEJANOS

Zonas Espetáculo

ZP1 – AMALGA (Cabeça de Ferro) – 37° 55.803’N / 7° 52.198’W

Partidas/Chegadas (Prologo e SS) e KM 9,7 (Prólogo)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela IP2, direção a Castro Verde. Na saída 43, seguir para Aterro Sanitário / Carreira de Tiro onde encontrará a ZP

ZP2 – AMALGA (Cabeça de Ferro) – 37° 56.111’N / 7° 52.022’W

KM 9 (Prólogo)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela IP2, direção a Castro Verde. Na saída 43, seguir para Aterro Sanitário / Carreira de Tiro onde encontrará a ZP1. Depois entrar no caminho de terra que leva à carreira de tiro e 500m depois encontrará a ZP2 (Apenas para o Prólogo)

ZP3 – AMENDOEIRA DE CIMA – 37° 52.806’N / 7° 51.997’W

KM 11 (SS)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela IP2, direção a Castro Verde. Na saída 44, sair à direita e seguir pela EN 122 direção a Mértola. A caminho da ZP, irá passar 1 vez por um local onde os concorrentes cruzarão a estrada em corrida, pelo que recomendamos a máxima atenção às indicações dos militares da GNR no local! Após passar essa zona de passagem dos concorrentes, 1,1 Kms depois, virar à esquerda para terra. 300M depois encontrará uma zona rápida com um gancho que certamente trará aos espectadores bons momentos de condução!

ZP4 – ALBERNOA – 37° 51.844’N / 7° 57.615’W

KM 33 (SS)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela IP2, direção a Castro Verde. Na saída 46, sair à direita para Albernoa. Em Albernoa, seguir em direção ao Hotel Vila Galé. 300m depois encontrará o percurso, numa zona espetacular e com boa visibilidade.

ZP5 – CASTRO VERDE (Entradas) – 37° 46.613’N / 7° 58.878’W

KM 56 (SS)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela IP2, direção a Castro Verde. Virar a esquerda para Entradas. Seguir em direção ao Cemitério de Entradas e aí seguir em terra durante 2,6 Kms até encontrar um espetacular gancho! Esta zona é sobretudo recomendada a 4×4!

ZP6 – VALE DE RUSSINS – 37° 52.497’N / 7° 45.029’W

KM 118 (SS)

ZP7 – SALVADA KM 149 – 37° 54.490’N / 7° 44.626’W

KM 149 (SS)

Como chegar:

Saindo de Beja, seguir pela M511 direção Salvada. Na Salvada, seguir pela EM direção Giralda/Vale de Russins. Após 4 Kms encontra a ZP7, uma zona de lombas que certamente fará as delícias do público que aí estiver a apreciar a passagem dos concorrentes.

Para chegar à ZP6, continuar mais 4,9 Kms, em direção a Vale de Russins. Virar para Vale Russins e após passar as casas, entra em terra. 350m depois encontrará uma zona com excelente visibilidade e espetacularidade, já conhecida dos tempos do saudoso Rally de Beja!