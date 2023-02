O CPTT arranca em Beja: quem são os favoritos e os ‘outsiders’… | AutoSport

Está tudo a postos para a primeira prova do CPTT 2023, e já se conhecem os protagonistas da competição, subsistindo ainda algumas (pequenas) dúvidas que só à partida da prova se dissiparão.

Todos os anos o plantel varia um pouco de prova para prova, mas quanto aos concorrentes que lutam na frente, estar presente na primeira prova é imprescindível pelo que a esse nível está tudo definido.

Com o campeão absoluto em título, João Ferreira ausente em beja, mas presente na segunda prova do Mundial de Todo o Terreno, o Abu Dhabi Desert Challenge, vamos ter à partida do CPTT duas Toyota Hilux T1+, uma para Lourenço Rosa, que vai disputar o CPTT a tempo inteiro pela primeira vez, no âmbito da nova equipa BP Ultimate Adventure Team: “É muito bom estarmos de regresso às competições. Esta é uma prova que habitualmente apresenta pistas muito rápidas e técnicas que seguramente me irão proporcionar um enorme prazer na pilotagem da nossa fantástica Toyota Hilux desta nova geração T1+ e com a qual tentaremos lutar pela vitória”, afirma Lourenço Rosa.

Outro piloto com uma Toyota Hilux T1+ será João Ramos, que para já correr com uma carrinha alugada a Benediktas Vanagas. Depois de ter sido Campeão em 2018 e vice-campeão em 2020, tendo ficado muito perto do título, Ramos não esteve tão bem nestas duas últimas edições do CPTT em que foi quarto colocado duas vezes, pelo que desta festa ‘vai com tudo’ e conta com uma Dama Negra ainda mais competitiva.

Tiago Reis, foi Campeão em 2019 e 2021, foi vice-campeão o ano passado atrás de João Ferreira, desde 2018, só terminou no pódio (1º, 2º ou 3º), está consistentemente na luta pelos triunfos pelo que este ano volta com a mesma ambição. Começa com ‘armas’ mais ‘ligeiras’ que os principais adversários, mas continua a ser forte candidato a vencer em Beja, devendo receber a sua nova Toyota Hilux T1+ para a segunda prova, que se realiza a meio de abril.

Luis Santos e Joel Lutas é suposto correrem com o novo Mini T1+, mas isso só se vai saber em cima da prova já que há fortes dúvidas que o carro chegue a Portugal a tempo.

Alejandro Martins e José Marques regressam com o Mini JCW Rally, tentando este ano chegar ao pódio da competição aos mesmo tempo que lutam pelos lugares da frente. Depois de um quarto lugar em 2020 e dois quintos em 2021 e 2022, a dupla continua a lutar na frente do CPTT ano após ano.

Edgar Reis e José Neves (Toyota Hilux) regressam para melhorar o oitavo lugar no campeonato do ano passado, isto depois de terem sido 10º em 2021. Continuar a melhorar é o objetivo.

Nuno Madeira e José Janela (Ford Ranger) voltam às lides, com ambições semelhantes aos anos anteriores, rodar o mais perto possível da frente, e obter pódios, se possível.

Entre os T1, destaque ainda para Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok), Henrique Lourenço/Ricardo Sobral (Mitsubishi Racing Lancer), Lino Carapeta/Rui António (Ford Ranger), Bruno Oliveira/Paulo Marques (Ford Ranger), Cláudio Carapeta/Sérgio Inocêncio (Land Rover Proto Bowler), Jorge Cardoso/Nelson Ramos (Mercedes A140 Proto), Sergio Matos/Sebastião Domingues (Mercedes Benz X), Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes 350 SLC Coupé) e ainda a dupla polaca Petr Hozák/Marek Sykora (Mini Paceman Proto) da Cattiva) bem como Joel Marrazes/José Motaco, podem intrometer-se nas lutas na frente. Das restantes categorias falaremos noutro lado…