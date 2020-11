Nuno Matos ‘onboard’: ‘O dilúvio’ visto por dentro

A Baja Portalegre 500 não foi fácil para ninguém, e para que as pessoas percebam melhor, vejam este capítulo SS2 – ‘O dilúvio’ de Nuno Matos/Joel Lutas “FIAT Fullback Proto”: “Muito se tem escrito sobre a experiência vivida pelas equipas na 34ª edição da prova. Por isso partilhamos aqui as imagens onboard dos últimos 10 km disputados ao volante do FIAT Fullback Proto, antes de sermos forçados a abandonar na transição de uma ribeira”.