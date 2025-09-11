Nuno Matos na Baja TT Sharish Gin: “teste real às alterações que fizemos”

A Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão marca o regresso às pistas para Nuno Matos e Ricardo Claro, que vão enfrentar três dias intensos, em mais um desafio do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

A equipa alentejana aproveitou a paragem na competição para efetuar alterações profundas no Amarok Proto e este regresso vai ser um teste real a essas modificações.

“É fantástico regressar a Reguengos, uma prova que já vencemos e na qual nos sentimos em casa, mas assumo que ponderámos muito esta participação. Fizemos alterações de base no nosso carro, transformações que sabíamos que tinham de ser feitas, mas que foram concluídas já muito em cima da prova.

Assumimos este risco e a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão vai ser efetivamente um teste real às alterações que fizemos”, revela o piloto, agradecendo a compreensão e disponibilidade da organização, a Sociedade Artística Reguenguense (SAR).

Para além do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a prova integra a FIA European Bajas Cup e vai ser sinónimo da presença de alguns dos melhores pilotos do mundo. O arranque está marcado para sexta-feira, 12 de setembro, em Mourão, com um prólogo de 5,71 km. No sábado, os concorrentes enfrentam duas passagens por um setor de 116,16 km entre Granja e Alandroal e, já no domingo, a competição termina com duas passagens por 89,70 km entre Casas Novas de Mares e Reguengos.