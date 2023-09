Nuno Matos estreia Volkswagen Amarok Proto na Baja TT Sharish Gin | AutoSport

Após um trabalho árduo de toda a equipa, Nuno Matos pode agora confirmar a sua participação na Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz, quinta de sete rondas no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

Em estreia na categoria T3, e com o Volkswagen Amarok Proto a viver os seus primeiros desafios, o piloto mostra-se confiante, mas com expectativas reservadas relativamente ao resultado. “Estou muito feliz por confirmar que vamos estar à partida da próxima ronda do CPTT, que se disputa já este fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz. A equipa fez um trabalho enorme para conseguir ter o carro pronto atempadamente e só lhes posso estar grato por todo o empenho e confiança que depositam em mim e nos meus projetos. Felizmente conseguimos fazer alguns quilómetros de testes, onde aferimos e corrigimos alguns detalhes. Claro está que a maturidade do carro está ainda à prova e vamos ser desafiados a cada quilómetro”, começou por explicar antes de afirmar que: “vamos procurar terminar a prova sem problemas, mas se este existirem são situações que teremos de considerar normais nesta fase do projeto.”

A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo ( 22 a 24 de Setembro) tem início na próxima sexta-feira, com a realização do Prólogo (17h40) a que se segue a Cerimónia de Partida (22h30). No sábado (12h30) e no domingo (11h30) os pilotos disputam um setor seletivo de 210 km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 18h00 do último dia de competição.